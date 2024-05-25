Макрон прокоментував відмову РФ від "олімпійського перемир'я"
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відмова Росії від ідеї "олімпійського перемир'я" свідчить, що очільник Кремля Володимир Путін не готовий до миру
Про це Макрон заявив в інтерв'ю CNBC.
Очільник Франції зазначив, що "олімпійське перемир’я"- це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця". Втім, на думку Макрона, відмова російського диктатора Путіна від тимчасового перемир'я показує, що він "не готовий до миру", попри протилежні заяви.
"Послухайте, перемир'я не є для мене кінцевою метою; кінцевою метою є стійкий мир", - наголосив президент Франції.
- 16 березня Макрон заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі.
- Згодом Макрон заявив, що його країна продовжуватиме працювати над "олімпійським перемир’ям" на час літньої Олімпіади та розповів про те, що попросить у китайського лідера Сі Цзіньпіна допомогти в цьому питанні.
- 17 травня президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею Емманюеля Макрона стосовно "перемир’я" з росіянами. Він назвав це "неживою історією".
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