Макрон прокоментував відмову РФ від "олімпійського перемир'я"

Про це Макрон заявив в інтерв'ю CNBC.

Очільник Франції зазначив, що "олімпійське перемир’я"- це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця". Втім, на думку Макрона, відмова російського диктатора Путіна від тимчасового перемир'я показує, що він "не готовий до миру", попри протилежні заяви.

"Послухайте, перемир'я не є для мене кінцевою метою; кінцевою метою є стійкий мир", - наголосив президент Франції.