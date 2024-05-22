"Максимум уваги не лише Харківщині, але й Сумщині": Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Говорив сьогодні з генералом Сирським щодо фронтової ситуації. Доповідь Головкома була вранці й от нещодавно. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині", - йдеться у відео.

За словами президента України, завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне.

"Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту. І я дякую кожному воїну, кожному солдату і командиру, які дійсно влучні, які дійсно забезпечують нам усім – усій нашій державі – необхідні результати. Особливо відзначу за бої цими днями 57-му окрему мотопіхотну бригаду: обороняє район Вовчанську, загалом нашу Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта – саме так, як потрібно. Дякую, воїни! Також 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці! І ще Покровський напрямок – 47-ма окрема механізована бригада. Молодці, воїни!", - наголосив Володимир Зеленський.