"Максимум уваги не лише Харківщині, але й Сумщині": Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
У середу, 22 травня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і президент Володимир Зеленський провели дві зустрічі
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Говорив сьогодні з генералом Сирським щодо фронтової ситуації. Доповідь Головкома була вранці й от нещодавно. Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині", - йдеться у відео.
За словами президента України, завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне.
"Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту. І я дякую кожному воїну, кожному солдату і командиру, які дійсно влучні, які дійсно забезпечують нам усім – усій нашій державі – необхідні результати. Особливо відзначу за бої цими днями 57-му окрему мотопіхотну бригаду: обороняє район Вовчанську, загалом нашу Харківщину, стійко утримує позиції та знищує окупанта – саме так, як потрібно. Дякую, воїни! Також 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Дякую вам, хлопці! І ще Покровський напрямок – 47-ма окрема механізована бригада. Молодці, воїни!", - наголосив Володимир Зеленський.
- Кількість бойових зіткнень на усіх напрямках збільшилась до 105 з початку доби. Найбільше з них на цей час відбулися на Куп’янському напрямку.
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