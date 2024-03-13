Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Маленькі професійні ДРГ є найбільшим головним болем: боєць ЗСУ про рейд добровольців у Росії
Ексклюзив

Маленькі професійні ДРГ є найбільшим головним болем: боєць ЗСУ про рейд добровольців у Росії

13 березня, 2024 середа
10:12
Війна з Росією Легіон "Свобода Росії"

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов пояснив, яку користь має Україна від рейду російських добровольців

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Маленькі диверсійні професійні групи - це найбільший головний біль тому, що їх спочатку треба знайти й спіймати. Вони зайшли, відпрацювали, перемістились, навіть арта не встигає за ними. Боротьба з такими групами вимагає багато ресурсів. Набагато більше людей, техніки, ніж у самих диверсантів. Ми бачили, як добровольці зайшли, і як побігла російська поліція, Росгвардія. Вони звикли воювати з мирним населенням, розганяти мітинги й демонстрантів, а з озброєними людьми нічого не можуть зробити", - наголосив Сазонов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, для України є користь від рейду російських добровольців, і вона досить велика.

"По-перше, суто військова. Для того, щоб ці невеликі групи відкинути, захистити від них кордон потрібно значно більше сил росіянам. Їм треба кидати резерви, перекидати дійсно боєздатні підрозділи. Тобто їх не буде на інших ділянках нашого фронту, і це добре. По-друге, це суто психологічний момент. Росіяни звикли слухати пропаганду, що вони воюють із НАТО й Заходом, і тут сиплеться ця пропаганда, бо це теж росіяни. Тобто росіяни проти Путіна, і їхні скрепи вже не працюють. Це ламає пропаганду й систему, що деморалізує. По-третє, нехай росіяни теж чують постріли й бачать танки вже не по телевізору, а у своєму вікні", - додав Сазонов.

  • Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" заявив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області.
  • Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення.
Теги:
Новини
Світ
Росія
вибори президента
російська армія
Військові новини
Бєлгород
Читайте також:
Зеленський та Папа Франциск
12 березня, 2024 вiвторок
У держдепі США відреагували на заяву Папи Франциска про "білий прапор"
грузія
11 березня, 2024 понедiлок
Уряд Грузії зажадав від України видачі ексурядовців Саакашвілі, Арахамія відповів трьома пропозиціями
12 березня, 2024 вiвторок
Намагався отруїти командування ЗСУ на півдні: СБУ затримала колаборанта
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.44
    Купівля 38.44
    Продаж 38.98
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 42.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
13 березня
11:42
журналіст
З Польщі депортували журналістів Район.in.ua, які знімали торгівлю з РФ
11:27
Реджеп Ердоган та Путін
Ердоган анонсував візит Путіна до Туреччини після "виборів" у РФ
11:26
гелікоптер Мі-2 АМ-1
Арештовано 4 гелікоптери та 2 літаки кримських підприємців, підозрюваних у фінансуванні армії РФ
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
На скільки вистачить нової військової допомоги від США та чому Путін знову заговорив про ядерну зброю. Акценти світових ЗМІ 13 березня
11:09
військовий квиток, мобілізація
Мобілізація в Україні: FT пише, що 330 тис. людей відправлять на передову, решту – в тил
11:09
Оновлено
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
У РФ заявили про атаки понад 60 БПЛА на 6 областей
11:07
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни знову почали витягувати "ядерну карту", - Згурець
11:07
Міноборони та DeepStateUA підписали меморандум про співпрацю
Міноборони співпрацюватиме з проєктом DeepStateUA
11:01
OPINION
Віталій Портников
Росія палає, а Кремль залишається у логіці так званої спецоперації. Колонка Віталія Портникова
10:54
Оновлено
У Рязані горить нафтозавод
СБУ вночі атакувала три російські нафтозаводи
10:53
"Українська дистанційна школа"
У Сумах дитсадки та школи перевели на дистанційку
10:49
Огляд
Карта. Росія_1203
Карта бойових дій за період 5-13 березня: фронт стабілізувався, а дрони ЗСУ полетіли "голосувати" за Путіна
10:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 березня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:32
безробіття
До Армії відновлення скерували понад 100 тис. безробітних: розширено коло осіб, які можуть долучитися
10:25
Україна повернула з окупації матір з чотирма дітьми та 17-річного хлопця
10:23
фейк
Операція "Перун" триває: пропагандисти РФ поширюють фейки для дестабілізації ситуації в Україні й на Заході, - ГУР
10:14
Оновлено
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
Ракетний удар 12 березня в 9-поверхівку у Кривому Розі: 4 людини загинули, 43 - поранені. У місті оголошено жалобу
10:12
У 2022 році намагалася зірвати контрнаступ на Харківщині: СБУ затримала підозрювану
10:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Рейд на територію Росії показав вразливість режиму Путіна
09:53
Оновлено
легіон "Свобода Росії"
Рейд російських добровольців в РФ продовжується: знищено пункт управління військ ЗС Росії
09:47
ФСБ
В окупованому Криму зранку відбулися обшуки у кримського татарина Дудакова: його відвезли до ФСБ
09:47
Лі Хуей
У Китаї пообіцяли підтримувати тісні контакти з Францією щодо війни в Україні
09:16
Ексклюзив
на фото наслідки обстрілу Торецька
"З одного боку Авдіївський напрямок, з іншого Часів Яр, а люди не евакуюються": головред Суспільне Донбас про ситуацію в Торецьку
08:51
діти, війна з Росією
В Україні зросла кількість постраждалих дітей внаслідок російської агресії
08:45
Шольц і Макрон
"Знизити напруженість навколо України": Шольц, Макрон і Туск планують зустрітися у Берліні
08:24
Росіяни вночі 13 березня скинули авіабомбу на Мирноград
Окупанти вночі скинули авіабомбу на Мирноград: двоє людей загинули, 5 поранені
08:12
Ексклюзив
Придністров'я
"Військо не збирається": Братчук про ситуацію в Придністров'ї
08:05
OPINION
Анатолій Амелін
Ми втрачаємо українців. Не лише на фронті
08:02
Дональд Туск
Попри гучні проукраїнські гасла пів Європи продовжує торгувати з Росією і Білоруссю, - Туск
07:45
Оновлено
Втрати ворога
Російська армія за добу втратила 980 військових, 20 бронемашин та 32 артсистеми
07:38
Оновлено
У Сумах ворожий "шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблі, 8 постраждалих
07:28
Яна Чернохова
Ми вже живемо в конфлікті з РФ, Україна кров'ю виграє нам час, - міністерка оборони Чехії
07:14
Столицю накрило снігом: 150 одиниць снігоприбиральної техніки виїхали на дороги Києва
07:10
Путін
"Є кілька цілей": Путін прокоментував атаки на територію РФ
07:01
Анонс
Інтер
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 13 березня
06:53
ХАМАС напав на Ізраїль
Бойовики ХАМАСу погодилися на пропозицію США щодо припинення вогню, - ЗМІ
06:45
Джейк Салліван
"Ерозія демократії": Білий дім стурбований політичним режимом в Угорщині
06:10
Оновлено
Трамп і Байден
Байден і Трамп набрали необхідну кількість голосів, щоб балотуватися на посаду президента США
05:50
Нікол Пашинян
Вірменія може вийти з ОДКБ: Пашинян назвав умови
05:27
російські війська окупанти
Росія використовує строковиків для захисту свого кордону з Україною, - ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV