Маленькі професійні ДРГ є найбільшим головним болем: боєць ЗСУ про рейд добровольців у Росії

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Маленькі диверсійні професійні групи - це найбільший головний біль тому, що їх спочатку треба знайти й спіймати. Вони зайшли, відпрацювали, перемістились, навіть арта не встигає за ними. Боротьба з такими групами вимагає багато ресурсів. Набагато більше людей, техніки, ніж у самих диверсантів. Ми бачили, як добровольці зайшли, і як побігла російська поліція, Росгвардія. Вони звикли воювати з мирним населенням, розганяти мітинги й демонстрантів, а з озброєними людьми нічого не можуть зробити", - наголосив Сазонов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, для України є користь від рейду російських добровольців, і вона досить велика.

"По-перше, суто військова. Для того, щоб ці невеликі групи відкинути, захистити від них кордон потрібно значно більше сил росіянам. Їм треба кидати резерви, перекидати дійсно боєздатні підрозділи. Тобто їх не буде на інших ділянках нашого фронту, і це добре. По-друге, це суто психологічний момент. Росіяни звикли слухати пропаганду, що вони воюють із НАТО й Заходом, і тут сиплеться ця пропаганда, бо це теж росіяни. Тобто росіяни проти Путіна, і їхні скрепи вже не працюють. Це ламає пропаганду й систему, що деморалізує. По-третє, нехай росіяни теж чують постріли й бачать танки вже не по телевізору, а у своєму вікні", - додав Сазонов.