Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Маріупольці перебувають під тотальним тиском, - Андрющенко про посилення фільтрації на ТОТ
Ексклюзив

Маріупольці перебувають під тотальним тиском, - Андрющенко про посилення фільтрації на ТОТ

19 червня, 2024 середа
08:55
Війна з Росією Маріупольський драмтеатр

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя розповів, що фільтрацію пройшли майже 99% населення міста і району

Зміст

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"На жаль, маріупольці залишаються під тотальним тиском з початку евакуації, від моменту, як росіяни запровадили фільтрацію. Ми не можемо сказати, що бачимо якісь послаблення. Одні заходи замінюються іншими. Тотальну фільтрацію обов'язково пройшли майже 99% населення Маріуполя і маріупольського району", - зазначив Андрющенко.

За його словами, контр-партизанські заходи відбуваються постійно. Вони або збільшуються або зменшуються. 

"Вже місяць ми знаходимось в точці активних контр-партизанських заходів. Скоріш за все, це пов'язано з тим, що відбувалось дуже велике перекидання військової техніки, підрозділів. Переміщення відбувалося через Маріуполь на Харківщину, пізніше на Запорізький напрям знову, щоб ускладнити фіксацію того, що рухається, як рухається, де нові склади, де вони ночують, зупиняються. Для цього була посилена фільтрація. Ми бачили  раптові перевірки телефонів на вулицях, велику кількість арештів тощо", - зазначив він.

Росіяни активно готуються до мобілізації на окупованих територіях, каже Андрющенко.

"Якщо зараз там більше рекрутинг, то мобілізація ось -ось на виході. Під мобілізацію в них є розпорядження не мобілізувати людей, які мають сталі проукраїнські погляди. Тобто росіяни визнають, що така велика кількість людей знаходиться на окупованій території. Однак, вони не полишають спроб максимальну кількість цих людей все ж таки або знайти, або в той чи інший спосіб примусити покинути окуповану територію для того, щоб зробити собі умовну зону безпеки", - додав він.

  • 15 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь - Донецьк.

Теги:
Донецьк
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
Читайте також:
Війна з Росією, ЗСУ
17 червня, 2024 понедiлок
Такого ще у цій війні не було: заступник командира батальйону ударних БПАК Маляревич про потужну систему РЕБ ворога на Харківському напрямку
знищені окупанти
18 червня, 2024 вiвторок
Точна кількість окупантів, які опинились в оточенні на агрегатному заводі у Вовчанську, невідома, - DeepState
Сергій Ребров, Євро-2024
17 червня, 2024 понедiлок
Ребров прокоментував поразку збірної України від Румунії на Євро-2024
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.45
    Купівля 40.45
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
19 червня
09:47
Гордон Блек
Приїхав до дівчини: РФ засудила солдата США до 3 років і 9 місяців суворого режиму, звинувативши в крадіжці $113
09:23
Ентоні Блінкен
Блінкен: зробимо все можливе, щоб припинити підтримку Росії Іраном і КНДР
09:01
Інженерне озброєння
Понад 20 - українська продукція: до експлуатації в ЗСУ допустили близько 40 засобів інженерного озброєння
08:52
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Атака безпілотників вночі 19 червня: на Львівщині є влучання й поранені
08:18
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив, що в НАТО перед самітом обговорюють питання вступу України, та припустив "гарну домовленість"
08:14
Беньямін Нетаньягу
Нетаньягу звинуватив США у затягуванні поставок зброї Ізраїлю, у Вашингтоні відреагували
08:07
OPINION
Ростислав Павленко
Кому був передишкою Мінськ
08:03
мусульмани паломники
У Саудівській Аравії під час паломництва через спеку померли понад 500 мусульман
08:00
Анонс
збірна Німеччини, Євро-2024
Євро-2024: розклад усіх матчів 19 червня
07:49
москва, кремль
В ISW пояснили, навіщо РФ оголошує в розшук українських та іноземних посадовців
07:28
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 19 дронів
07:23
ракета "Довгий Нептун"
Сили оборони 18 червня уразили нафтобази у Краснодарському краї РФ ракетами "Нептун", - ЗМІ
07:21
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових, 10 танків і 48 артсистем
07:01
Джо Байден
Байден оголосив про амністію понад 500 тис. людей, які формально підлягають депортації
07:00
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Євро-2024,
Євро-2024: результати усіх матчів 18 червня
06:44
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела у Чорне та Азовське моря 10 кораблів, 3 з них - ракетоносії
06:18
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Столтенберг назвав Рютте сильним кандидатом на посаду генсека НАТО
06:11
Лінда Томас-Грінфілд в ООН
США в ООН назвали вимоги Путіна до України висміюванням засадничого принципу Організації
05:32
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі
Російський закон про "небажані організації" порушує Конвенцію про права людини, - ЄСПЛ
04:53
ЛГБТ
Сенат Таїланду схвалив легалізацію одностатевих шлюбів
04:11
Денис Малюська
Малюська закликав не вірити фейкам про перелік держпослуг, нібито недоступних без військового квитка
03:26
"Ми не віддамо свободу": у Братиславі громадські активісти вийшли на протест за свободу і демократію
02:58
Андрій Медведєв (ПВК Вагнера)
У Норвегії засудили ексвагнерівця Андрія Медведєва, який побив свою подругу та напав на бармена
02:39
США готується навчати українських пілотів
Пентагон зосереджений на роботі з авіаційною коаліцією для виконання вимог України, - речник
02:25
Оновлено
Олексій Навальний
Канада розширила список росіян, на яких наклала санкції через смерть Навального: посол РФ відреагував
02:15
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що наступний саміт НАТО буде зосереджений на зміцненні довгострокового успіху України
02:06
Снаряди 155 мм калібру
Американська компанія Northrop планує виробляти боєприпаси в Україні
01:55
скільки заробляють лікарі у Львові
У Південній Кореї лікарі провели загальнонаціональний страйк: причина
01:30
алкоголь
Парламент посилив регулювання виробництва і обігу спирту, алкоголю й тютюну: що змінилось
01:07
Рада безпеки ООН
Кисилиця закликав усі "миролюбні країни" долучитись до спільного комюніке Саміту миру
00:55
Кримський міст
Ексголову Росавтодору, який проєктував Кримський міст, засудили до 12 років в'язниці
00:48
Оновлено
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області РФ: з'явилися супутникові знімки наслідків
00:13
Оновлено
Протягом доби 18 червня на фронті відбулося 113 боєзіткнень, 37 з них - на Покровському напрямку
00:00
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, вiвторок
18 червня
23:57
Рафаель Леао, збірна Португалії, Євро-2024
Португалія завдяки голу на останніх хвилинах перемогла Чехію на Євро-2024
23:55
Марк Рютте
Угорщина і Словаччина підтримали кандидатуру Марка Рютте на посаду нового генсека НАТО
23:42
Грузинські фанати на Євро-2024
Вболівальники заспівали "Путін - ху*ло" на матчі Грузія - Туреччина
23:24
Армія Ізраїлю повідомила, що затверджено оперативні плани наступу в Лівані
23:18
Юхим Конопля, збірна України
"Ми все читаємо і всіх почули": Конопля вибачився і попросив підтримати збірну перед матчем Україна - Словаччина
23:07
Кріштіану Роналду, Євро-2024
Роналду встановив шалене досягнення на Євро-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV