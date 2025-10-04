Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Масових штурмів не планується, а терор проти цивільного населення України збільшиться": аналітик Несходовський про російський бюджет на 2026 рік
Ексклюзив

"Масових штурмів не планується, а терор проти цивільного населення України збільшиться": аналітик Несходовський про російський бюджет на 2026 рік

Віталій Бесараб
4 жовтня, 2025 субота
12:50
Війна з Росією атака по Мукачеву

Витрати на війну в російському бюджеті на 2026 рік вказують на те, що РФ планує посилювати терористичні атаки території України за допомогою ракет та БПЛА

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський.

"Що стосується російського бюджету на 2026 рік і того, що там скоротили витрати на війну. Все це пояснюється тим, що війна стала дешевшою. Тобто, вартість запуску "шахеду" значно нижча, ніж ракети. Вартість однієї ракети складала понад $1 млн. Тоді, як вартість виготовлення одного "шахеду" з максимальними ТТХ складає понад $200 тис. До того ж Росія зараз запускає багато дронів-обманок, які ще дешевші. Все це вказує на те, що масових штурмів на фронті скоріше за все росіяни не планують. Втім, буде тривати терор проти всього цивільного населення України. По всій території України росіяни будуть бити за допомогою ракет та БПЛА", - розповів Несходовський.

Аналітик зауважив, що невдоволення війною всередині РФ тільки зростає і саме тому, Кремль планує значно збільшити витрати на силовиків у 2026 році.

"Якщо ж говорити про те, що в російському бюджеті на 2026 рік значно збільшуються витрати на силовиків, то це хороша ознака. Це означає, що незадоволення війною всередині РФ тільки зростає. Це відчувається і тому вони збільшують фінансування Росгвардії. По-друге, якщо вони зменшують витрати на оборону й збільшують витрати на силовиків, то це може вказувати на те, що в Кремлі побоюються повернення своїх військових з фронту і що вони будуть створювати загрозу. Також слід відзначити, в російському бюджеті на 2026 рік заплановане суттєве скорочення соціальної сфери", - додав він.

