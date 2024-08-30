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Ексклюзив

Мають пройти "хрещення" кров'ю: OSINT-агенція Molfar про спецпризначенців напівсекретного елітного підрозділу РФ

Ірена Моляр
30 серпня, 2024 п'ятниця
16:17
Війна з Росією

Сергій Положай, старший аналітик OSINT- агенції Molfar, розповів про розслідування щодо дій та задач на території України елітного диверсійно-розвідувального підрозділу, який підпорядковується генштабу збройних сил РФ

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це напівсекретний елітний диверсійно-розвідувальний підрозділ, який підпорядкований генштабу збройних сил РФ, а по суті його начальнику Валерію Герасимову. Цей підрозділ вважається одним з елітних, його спецпризначенці брали участь не лише в операціях під час війни в Україні, а й, наприклад, на Сході, також у Сирії відзначилися. Загалом їхнє завдання – глибока розвідка, дії в тилу, диверсії, порушення комунікацій та інфраструктури", - зазначив Сергій Положай.

За його словами, щоб стати спецпризначенцем цього підрозділу, треба пройти "успішно перше хрещення", тобто проникнувши на територію України, вбити українського військового або цивільного.

"Їх навчають у Москві, здебільшого зараз вони базуються у Білгородській області. Інформацію щодо цього підрозділу збирали з відкритих джерел, також частково є і джерела, які надавали агенції певні "наводки". Від ПВК "Вагнер" ці спецпризначенці відрізняються тим, що це офіційна частина російських військ, підпорядкована генштабу РФ. Схожості не побачили з вагнерівцями, які ведуть прямий бій, а диверсійно-розвідувальний підрозділ діє в тилу", - зауважив експерт OSINT- агенції Molfar.

Аналітик додав, що спецпризначенці цього підрозділу, починаючи з 2014 року, діяли у Криму як "зелені чоловічки". Також є припущення, що вони діяли у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках. А з 2022 року проводили дії у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

"У 2023 році їх перекинули до Білгородської області через активізацію партизанського руху на цій території. Тому якраз ще одним завданням цього підрозділу стало проведення антисаботажних операцій та охорона прикордонних об'єктів. Є факти, які свідчать про причетність цих спецпризначенців до воєнних злочинів в Україні", - резюмував Положай.

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Теги:
Україна
Росія
російська армія
Валерій Герасимов
Вагнергейт
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