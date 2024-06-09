Мають співати пісні про Росію: у Спротиві розповіли про новий флешмоб для школярів на ТОТ
Росіяни вигадали новий пропагандистський флешмоб на тимчасово окупованих територіях України. До нього примусово залучать місцевих школярів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що з 12 червня діти мають співати пісні про Росію в межах конкурсу "пісні про рідну країну".
"До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їхні пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про “російські території", - зазначають у Спротиві.
Активісти розповідають, що кожен регіон отримав план щодо участі дітей, який тепер має виконати. Відповідальними є "департаменти освіти" при окупаційних адміністраціях, які далі спускають план участі до шкіл.
- 9 червня повідомлялось, що радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що в Росії не буде реалізований план зі створенням нового "федерального округу" на тимчасово окупованих територіях, про який заявляв колаборант Балицький.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.13 Купівля 40.13Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.43
- Актуальне
- Важливе