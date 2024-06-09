Мають співати пісні про Росію: у Спротиві розповіли про новий флешмоб для школярів на ТОТ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що з 12 червня діти мають співати пісні про Росію в межах конкурсу "пісні про рідну країну".

"До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їхні пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про “російські території", - зазначають у Спротиві.

Активісти розповідають, що кожен регіон отримав план щодо участі дітей, який тепер має виконати. Відповідальними є "департаменти освіти" при окупаційних адміністраціях, які далі спускають план участі до шкіл.