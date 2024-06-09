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Війна з Росією: хроніка
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Мають співати пісні про Росію: у Спротиві розповіли про новий флешмоб для школярів на ТОТ

9 червня, 2024 неділя
14:11
Війна з Росією діти, злочини росії

Росіяни вигадали новий пропагандистський флешмоб на тимчасово окупованих територіях України. До нього примусово залучать місцевих школярів

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що з 12 червня діти мають співати пісні про Росію в межах конкурсу "пісні про рідну країну". 

"До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їхні пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про “російські території", - зазначають у Спротиві.

Активісти розповідають, що кожен регіон отримав план щодо участі дітей, який тепер має виконати. Відповідальними є "департаменти освіти" при окупаційних адміністраціях, які далі спускають план участі до шкіл.

  • 9 червня повідомлялось, що радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що в Росії не буде реалізований план зі створенням нового "федерального округу" на тимчасово окупованих територіях, про який заявляв колаборант Балицький.
Теги:
Україна
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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