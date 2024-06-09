"Не почали й не почнуть": Андрющенко про заяви колаборанта Балицького щодо створення нового "федерального округу" на ТОТ

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Росіяни не почали жодних робіт зі створенням нового "федерального округу". Щобільше, вони нічого й не почнуть. Ми всю маячну завжди чуємо від колаборанта Балицького. Він дуже хоче стати Пушиліним і набрати хоч якусь вагу в російському інформаційно політичному полі. Насправді він ніщо і ніхто. На всіх тимчасово окупованих територіях від Луганська до Херсонщини лише Пушилін має якесь значення для росіян", - пояснив Андрющенко.

За словами радника, весь контроль над ТОТ України здійснює ФСБ

"Якщо і потрібно звертати увагу на якісь заяви від колаборантів, то вони лунають саме від Пушиліна. Він же зараз мовчить. Пушилін є частиною фінансового контролю ФСБ. ФСБ же мовчить. Відповідно, це означає, що не буде ніякої "Новороссії", - додав він.