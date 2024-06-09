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Головна Війна з Росією "Не почали й не почнуть": Андрющенко про заяви колаборанта Балицького щодо створення нового "федерального округу" на ТОТ
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"Не почали й не почнуть": Андрющенко про заяви колаборанта Балицького щодо створення нового "федерального округу" на ТОТ

9 червня, 2024 неділя
09:40
Війна з Росією Окупанти в Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що в Росії не буде реалізований план зі створенням нового "федерального округу" на тимчасово окупованих територіях, про який заявляв колаборант Балицький

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Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Росіяни не почали жодних робіт зі створенням нового "федерального округу". Щобільше, вони нічого й не почнуть. Ми всю маячну завжди чуємо від колаборанта Балицького. Він дуже хоче стати Пушиліним і набрати хоч якусь вагу в російському інформаційно політичному полі. Насправді він ніщо і ніхто. На всіх тимчасово окупованих територіях від Луганська до Херсонщини лише Пушилін має якесь значення для росіян", - пояснив Андрющенко.

За словами радника, весь контроль над ТОТ України здійснює ФСБ

"Якщо і потрібно звертати увагу на якісь заяви від колаборантів, то вони лунають саме від Пушиліна. Він же зараз мовчить. Пушилін є частиною фінансового контролю ФСБ. ФСБ же мовчить. Відповідно, це означає, що не буде ніякої "Новороссії", - додав він.

  • 6 червня очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна повідомила, що  Російська Федерація має намір до кінця 2024 року сформувати на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей новий так званий федеральний округ
Теги:
Росія
Запоріжжя
російська армія
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
колаборанти
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