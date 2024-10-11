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Майже 60 країн та організацій підтвердили участь у конференції з протимінної діяльності в Україні

Юлія Лаврук
11 жовтня, 2024 п'ятниця
12:58
Війна з Росією

Приблизно 60 країн та міжнародних організацій підтвердили свою участь у конференції з питань протимінної діяльності в Україні, яка відбудеться 17-18 жовтня у швейцарській Лозанні

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Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з директором Женевського міжнародного центру з гуманітарного розмінування (GICHD), послом Тобіасом Прівітеллі.

Свириденко зазначила, що конференція в Лозанні - це найбільший міжнародний захід щодо протимінної діяльності в Україні.

"Для нас дуже важлива широка міжнародна присутність на події, адже це можливість на найвищому рівні порушити питання гуманітарного розмінування, синхронізувати зусилля та спільно досягти того, щоб наша земля стала безпечною", - сказала міністерка.

Вона додала, що участь у заході також візьмуть представники наукових установ, виробників техніки та обладнання для розмінування, операторів протимінної діяльності тощо.

Під час зустрічі Юлія Свириденко та Тобіас Прівітеллі також обговорили питання посилення співпраці, зокрема, поточний стан протимінної діяльності в Україні, співпрацю в питаннях розробки Національних стандартів України з протимінної діяльності та інші.

  • В ООН вважають, що на повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років, технології допоможуть прискорити цей процес.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Швейцарія
Світ про Україну
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