Медведєв оприлюднив російську "формулу миру" із семи пунктів: деталі

Про це він написав у Telegram.

Медведєв розкритикував Формулу миру президента Володимира Зеленського та глобальний саміт миру, який має намір провести Швейцарія.

Росіянин заявив, що не бачить готовності Києва до перемовин, тому "єдиний вихід – сконструювати свою, російську формулу, спокійну та цілком реалістичну".

Першим пунктом так званої російської формули миру є капітуляція України, демілітаризація та заборона на створення воєнізованих формувань у майбутньому.

Другим пунктом є визнання міжнародною спільнотою політичного режиму в Україні "нацистським" та подальша "денацифікація" держави.

"Констатація ООН втрати колишньою Україною міжнародної правосуб'єктності та неможливості вступу без згоди Росії будь-яких її правонаступників у військові альянси", - назвав Медведєв третій пункт.

Четвертий пункт – відставка всіх конституційних органів влади України та негайне проведення виборів до тимчасового парламенту самоврядної під егідою ООН території України.

"Ухвалення тимчасовим парламентом законів про виплату всіх належних компенсацій Росії, включаючи виплати родичам загиблих громадян нашої країни та виплати за шкоду здоров'ю поранених. Встановлення порядку відшкодування майнових збитків, заподіяних суб'єктам Російської Федерації", - назвав Медведєв п'ятий пункт своєї "формули миру".

Далі, за задумом Медведєва, тимчасовий парламент має визнати, що вся територія України – це територія Російської Федерації, й ухвалити акт про возз'єднання територій України з РФ.

Сьомий пункт – саморозпуск тимчасового парламенту й визнання ООН акта возз'єднання.

При цьому Медведєв назвав свою "формулу миру" гуманною для всіх.