"Мені хотілося обійняти президента", - кореспондентка Гурська про відповідь Зеленського на конференції в Німеччині

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"На Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні я вибрала вдалий момент, щоб поставити президенту запитання, а саме: "Коли перемога, і коли всі українські тимчасові воєнні мігранти зможуть повернутися додому з-за кордону, передусім наші жінки з дітьми, які, так як я, перебувають тимчасово, наприклад, у Польщі", - передала Гурська.

За її словами, президент відповів: "Коли перемога - тоді й додому".

"Зеленський розповідав про те, що насправді ми боремося і бачимо колосальну підтримку світу, це видно і на цій конференції, і напевно ми побачимо це під час подальших міжнародних зустрічей цього тижня. Мені так хотілося обійняти президента і розплакатися. Адже під час однієї з попередніх пресконференцій президента, на яких я була присутня, моє запитання не так сподобалося йому. Воно стосувалось порушень на довиборах в парламент на 87-й виборчій дільниці на Івано-Франківщині, де від "Слуги Народу" йшов Василь Вірастюк. Тоді ми навіть трохи полемізували. Сподіваюсь, що наступні пресконференції Володимира Зеленського, на яких я буду присутня, не будуть такими теплими як цього разу, і нам не захочеться обійматися. Надіюсь, дійсно, невдовзі настане перемога, і ми скоро побачимо і виборчий процес, і нормальну політику, і гострі запитання до наших лідерів та президента", - розповіла Гурська.