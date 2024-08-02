Мешканці Куп'янщини масово відмовляються від евакуації, – голова МВА

Про це 2 серпня в ефірі "Громадського радіо" сказав голова Куп’янської міської військової адміністрації (МВА) Андрій Беседін.

"Ми постійно наголошуємо на потребі виїхати з Куп’янської громади в безпечніші місця. Відповідний алгоритм відпрацьований. Але люди, на жаль, відмовляються, пишуть відмову, бо, на жаль, при обов’язковій евакуації є механізм, який дозволяє людям відмовитись [від евакуації]", - розповів чиновник.

За його словами, наразі в Куп'янську перебувають 7200 людей, серед них 168 дітей.

Беседін розповів, що лінія фронту розташована за 6 км від центру міста, і росіяни регулярно б’ють саме по центру. Для цього окупанти застосовують артилерію, РСЗВ, керовані бомби та FPV-дрони.

Очільник Куп’янської МВА наголосив, що в центрі міста не було й немає військових об'єктів, відтак росіяни свідомо атакують цивільні об’єкти й критичну інфраструктуру.