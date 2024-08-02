Мешканці Куп'янщини масово відмовляються від евакуації, – голова МВА
Попри щоденні ворожі обстріли цивільної інфраструктури Куп'янського району Харківської області місцеві жителі відмовляються від евакуації
Про це 2 серпня в ефірі "Громадського радіо" сказав голова Куп’янської міської військової адміністрації (МВА) Андрій Беседін.
"Ми постійно наголошуємо на потребі виїхати з Куп’янської громади в безпечніші місця. Відповідний алгоритм відпрацьований. Але люди, на жаль, відмовляються, пишуть відмову, бо, на жаль, при обов’язковій евакуації є механізм, який дозволяє людям відмовитись [від евакуації]", - розповів чиновник.
За його словами, наразі в Куп'янську перебувають 7200 людей, серед них 168 дітей.
Беседін розповів, що лінія фронту розташована за 6 км від центру міста, і росіяни регулярно б’ють саме по центру. Для цього окупанти застосовують артилерію, РСЗВ, керовані бомби та FPV-дрони.
Очільник Куп’янської МВА наголосив, що в центрі міста не було й немає військових об'єктів, відтак росіяни свідомо атакують цивільні об’єкти й критичну інфраструктуру.
- 2 серпня окупанти вдарили по Куп'янську, внаслідок чого загинула жінка, ще одна людина дістала поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.33Продаж 45.14
- Актуальне
- Важливе