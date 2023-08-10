Про це повідомляє Куп'янська МВА.

"На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дане розпорядження було підписане 9 серпня 2023 року ТВО начальником Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем.

Примусова евакуація оголошена з території населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

Фото: Куп'янська МВА

На території Куп'янської міської територіальної громади обов'язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт Ківшарівка, м. Куп'янськ - Вузловий.