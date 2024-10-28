Ми чекали активізацію противника на Покровськ, але , ймовірно, він буде діяти південніше, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Донецький напрямок залишається найскладнішим, хоча є й інші напрямки, які дійсно викликають тривогу. Якщо говорити про Селидове, то за оптимістичними оцінками, наші військові там утримують західні частини цього населеного пункту. Коли ми дивимося на мапу, то розуміємо, що зараз противник буде здійснювати подальші атаки. Якщо у ворога буде достатній запас сил та резервів, то в найближчій перспективі він може здійснювати рухи з намірами охоплення Курахового. Ми очікували, що від Селидового буде активізація окупантів на Покровськ, але, ймовірно, зараз вони діятимуть на південь в бік Курахового", - зауважив Сергій Згурець.

За його словами, відомо про просування ворога на Шахтарськ, Українськ, Богоявленку, - ці три населені пункти формують ще одну напружену ділянку.

"Якщо просування загарбника від Шахтарська буде далі на північ, то це потенційні напрямки, аби уникнути боїв в самому Кураховому, оточити місто з півдня та півночі великими півдугами. Це теоретичні оцінки. Однак зараз на тактичному рівні наші війська від Селидового перейшли на інший рубіж оборони, власне, це відведення українських підрозділів з кишеньки, яка формується від Гірника до Курахівки", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.