"Ми дуже до цього близькі", - Шмигаль про українську балістичну зброю

Про це він розповів в інтервʼю BBC Україна.

Шмигаль на питання журналіста, коли будуть балістичні ракети українського виробництва та регулярне використання по цілях у РФ, відповів:

"Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу".

Водночас глава Міноборони наголосив на готовності союзників надалі допомагати Києву, і вони взяли в роботу озвучені потреби держави.

"Ми бачимо сьогодні певну консолідацію партнерів. І я не хочу називати це "другим диханням", але це, я вважаю – ще один етап консолідації, посилення підтримки нашими партнерами", – сказав він.

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