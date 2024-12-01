Ми можемо за допомогою гарного слова і "кольта" розв'язати проблему пізніше: політик Рибачук про повернення Україні окупованих територій

Зараз Україна і весь світ входить в зону великої турбулентності на 60-90 днів поки адміністрація Дональда Трампа не "вгніздиться" на своїх посадах. Розуміємо, що ключовий план Путіна полягає в тому, щоби довести ситуацію до максимальної ескалації. Найстрашнішу роботу Путіним буде зроблено впродовж найближчих кількох місяців. Можливо, я помиляюсь щодо плану Путіна. А якби ви прокреслили теперішню драматичну турбулентність?



Насправді команда Трампа вже фактично "розсілася по гілках", це вони роблять досить швидко. Є певні уточнення, коли, наприклад, кандидатура прокурора не пройшла на офіс президента, але загалом імена ключових посадовців вже відомі.

Оскільки ми зараз говоримо про Україну, то стало відомо і прізвище основного радника Трампа з питань України та Росії, саме щодо нашої війни. І це добре відома для Трампа фігура - людина, яка пройшла війни, кадровий військовий, не молодий, 80 років, але він провів в Україні певний час.

Цікаво, що ряд ключових фігур в оточенні Трампа українські аналітики ділять на два етапи. Тобто, в якийсь період вони були дуже-дуже-дуже проукраїнські, а коли ближче до виборів, то або не голосували, якщо були за допомогу України в Конгресі чи в Сенаті, або міняли риторику. Я на це доволі скептично дивлюсь, тому що це називається "підлаштовуватись під флюгер", і така практика дуже відома в Україні.

Можна з впевненістю сказати, що основний скелет команди Трампа - це "яструби", тобто люди, які налаштовані войовниче, які не люблять диктаторські режими, а основний їхній ворог - Китай, для деяких - Іран і Північна Корея.

Основна лінія критики цієї команди була в тому, що вони, зокрема і радник з питань у Росії та України, робили свої публікації. І хтось сказав, здається, на CNN я бачив цей сюжет, що фактично всі номінанти на ключові посади в адміністрації Трампа, видавали по 2-3 книги, а деякі більше, тому про їхні позиції можна взяти й почитати.



Але зараз стає зрозуміло, що ті попередні аналізи, які ми робили, - як Трамп бачить закінчення війни на другий день після "перебування на престолі", вже десь вималювалися. Якщо раніше ми робили припущення на основі публікацій і думали, що ці радники, можливо, не отримають місце в команді.



Що буде робити зараз адміністрація Трампа? Будуть чекати чи будуть намагатись вже вступати в ті чи інші перемовини з нашим ворогом, чи це буде відбуватися, можливо, через посередників з третіх країн? Путін налаштований за найближчі 60-100 днів завдати нам найбільшої, найдраматичнішої шкоди.



Тут іде таке випробовування. Ми бачимо, що собою являє система Путіна. Він же йде в цей наступ не один - корейці, зброя з Китаю, Ірану, Кореї та ще свої "Орешники" подіставали із загашників. І вони дійсно ідуть як бульдозер. Але Трамп обіцяв, що з його приходом до влади, світ зміниться, війн не буде і буде справедливий мир. І найбільший виклик буде, звичайно, у цій дефініції, хто і як з нас розуміє цей справедливий мир.

Я впевнений, що контакти з Москвою вже йдуть, я думаю, що вони навіть раніше почалися.

У Трампа чи в членів його команди є свої якісь комунікаційні лінії. Найімовірніше, вони не втрачали контакт з Москвою. Зокрема, і Трамп з Путіним говорив, як стало вже відомо після того, як втратив президентство. Тому в мене нема сумніву, що вони тримають ці комунікації, причому тримають їх на різному рівні - бізнес, лобісти, якісь агенти впливу, офіційні канали комунікації.



В цьому сенсі дуже показовим було інтерв'ю американського чиновника, який декілька років був послом Сполучених Штатів в Москві, якраз у тому числі в той момент, коли Путін розпочав повномасштабну агресію. І суть виступу цього посла була в тому, що не варто та й взагалі неможливо собі уявити, що з Путіним можна проводити переговори в класичному розумінні цього слова, про щось домовлятися. З Путіним ні про що не можна домовлятися.

Думаю, що команда Трампа це розуміє. Тому є формула, яка мені подобається, і її Зеленський повторював, - примус до миру, як колись росіяни робили в Грузії, або мир з позиції сили. І отут виникають питання - який це матиме вигляд?



І кого будуть примушувати? Є ще поганий сценарій щодо примушування до миру, але шляхом, наприклад, ненадання своєчасної допомоги в належній кількості, тут ідеться про конкретні ракетні системи, можливо, додаткові дозволи. А все решта буде робити наш ворог на полі бою, тобто концентрувати живу силу та кидати в м'ясорубку північних корейців і ще кого вони довербують.



Але ключові люди, які зараз зайняли посаду радника з Нацбезпеки, особливого радника з питань Росії та України, нещадно критикували адміністрацію Байдена саме за те, що не додавала вчасно зброю, затягувала і робила недостатньо для того, щоб зупинити Путіна. Тут не дуже логічно. Байден і його команда, з одного боку, зараз відчайдушно намагаються догнати, і це, звичайно, дуже напружує, тому що вони стільки часу профукали, а зараз виявляється, що логістично не встигають до кінця передачі влади надати Україні ту зброю, яка була обіцяна – $6 млрд, чи скільки там їх залишилось.

Ми вже чули ці закиди й особливо заяви "улюбленця" українських експертів Саллівана, який радить там понизити призовний вік. Це просто виглядає дивовижно, тобто "зброї ми не додамо, а давайте ви більше неозброєних людей кидайте на протистояння з Росією".

Але для команди Трампа важливо грати на протидії, щоб вони врахували те, чим дорікали Байдену - незрозуміла кінцева ціль, недостатньо зброї, невчасно і так далі. Проблема буде в той момент, коли треба буде формально Трампу визначатися, бо всі ці речі, про які ми говоримо, ми в основному гадаємо на кавовій гущі, намагаємося проаналізувати, спрогнозувати.



Люди, які добре знають Трампа, розуміють, що він сам собі менеджер і його думка може сформуватися вранці, а на вечір вже може помінятися, тобто йде певний кастинг якихось кращих сюжетів, способів вирішення цієї проблеми.

А з іншого боку, Трамп уже як президент-елект або обраний президент, або який ще не приступив до своїх обов'язків, все одно вже отримує брифінги від всіх спецслужб і має повну картинку. Ймовірно, йому зараз вже так легко не здається посадити одну сторону і посадити іншу сторону, щоб за 24 години вирішити проблему. Це відчувається, тому Трамп буде далі аналізувати ті пропозиції, які додаються, і буде слідкувати за тим, що відбувається.



Мені зрозуміло одне - уявімо собі, що цей дурнуватий Путін реально вирішив використати оцю свою "диво-зброю", яка там летить з якоюсь неміряною швидкістю та несе вибухівку, як він сказав по центрах ухвалення рішень. І сам же Путін сказав, що це практично той же ефект, як ядерна зброя, тільки "краще", бо немає радіації, але все, що потрапляє в зону ураження, перетворюється на попіл.



Зрозуміло, це колосальний виклик для тої позиції, якої дотримується демократичний світ. Нема ніякого сенсу у використанні такої зброї, немає можливості використати її тільки по військових об'єктах. А що означає по центрах ухвалення рішень? По урядовому кварталу? Річ у тім, що та зброя дуже неточна. Вона може замість, умовно кажучи, урядового будинку влупити зовсім в інше місце, в житлові квартали. І на цьому тлі все більше і більше європейських країн розуміють, що Путін - це щось непередбачуване, і американські посадовці кажуть, що він розуміє тільки мову сили, тому дозволити зараз таку ескалацію, це просто дивно.



І причому це відбувається на тлі постійних спроб не дратувати, не провокувати Росію, яка без жодних провокацій піднімає цю планку.

В мене таке відчуття, що Путін, чудово розуміючи психологію багатьох американців, насправді використовує ці загрози для того, щоб налякати саме їх.

А найбільша проблема, яка є зараз в Європейському Союзі у країн-членів НАТО - це тест п'ятої статті. Експерти просто моделюють ситуацію - Росія паралельно десь там стане на захист російськомовного населення в одній з сусідніх країн, які є членами НАТО, буде якась локальна операція з зеленими чоловічками. Ми давно говорили, що в Путіна мета - розвалити це відчуття безпеки та солідарності.



В теперішній ситуації погрози Путіна термоядерною війною можуть спрацювати в окремо взятих неміцних західноєвропейських головах. А нам в Україні нема куди відступати. І ця історія про "Орешник" - про нібито готовність Путіна застосувати термоядерну зброю нехай навіть лише проти України. Яка б була відповідь? Путін усвідомлює, що навряд чи хтось би жахнув ядерними "томагавками" по його бункеру. І він знає, грає на цьому, бо розуміє, що відповідь буде, а, можливо, не буде прямої відповіді. І після того Путін збирається решту дотискати на землі.



Це нагадує ситуацію, коли Обама казав сирійському диктатору Асаду, що, як не дай Боже, ви використаєте хімічну зброю, то вам мало не здасться. Ті використали хімічну зброю і не раз, мабуть, мало їм здалося.



Декілька подібних ситуацій з погрозами про ескалацію були вже і раніше, коли, наприклад, Байден попереджав Путіна, - якщо ти підеш агресією на Україну, то будеш шукати п'ятого кута у своєму бункері. Теж не спрацювало. Правда, і зі зворотного боку - Путін багато кого чим лякав, щоб не допомагали Україні, кажучи, що зітремо в порошок.

А щодо використання тактичної ядерної зброї, то тут грає роль Китай, який категорично стоїть проти цього.

Але в НАТО моделювали сценарій - якщо Росія раптом використає ядерну зброю, локальну або тактичну, проти України, то було сказано, що у відповідь сили НАТО за лічені хвилини звичайною високоточною зброєю знищують миттєво збройні сили РФ, їхній чорноморський флот, всі відомі російські об'єкти, які розташовані на території окупованої України та Криму. І саме це обіцяли Путіну, - якщо ти використаєш тактичну зброю, то у тебе немає нічого - Криму, військового флоту, військ, що перебувають на території окупованої території України.



Була така розмова, але знову виникає питання: А наскільки це серйозно і чи готове НАТО так діяти? Бо це вже об'єднані сили НАТО будуть завдавати подібні удари. Це дуже реально, тому що, якщо порахувати спроможність ракетоносіїв, які країни Альянсу можуть підняти в повітря, і американці зможуть використовувати зі своїх флотів, то це дуже-дуже реальний сценарій.



Але ситуація хитка і є побоювання, що нас можуть намагатися до чогось схиляти в силовий спосіб. Тобто, звісно, цього ніхто не буде озвучувати, але просто пам'ятаємо, як Гітлер зі Сталіним проводили, так би мовити, свої операції проти Польщі. А полякам від того не було дуже солодко.



Про це всі говорять. Очевидно, ці сценарії постійно обговорюються експертами на різних майданчиках. Але мова йде про те, що Трамп не просто обіцяв закінчити всі війни, а він фактично пообіцяв, що знову в світі буде порядок, бо, на відміну від слабкого Байдена, що Трамп - сильний політик і він не дасть слабинку, а Путін при ньому не може себе так поводити, як при Байдені, та й з іншими диктаторами він дуже швидко розбереться.



Тут у Трампа величезний виклик, йому треба зберегти імідж або отримати лаври, можливо, Рейгана, якого американці обожнюють, бо це той політик, який розвалив імперію зла (СРСР). Ключові очікування американців у тому, що вони мають президента, який може змусити поганих хлопців поводитись гарніше. І ми вже бачимо приклади цього - європейці вже закуповують рідкий газ американського виробництва, ХАМАС присів, є серйозні можливості щодо "пригашення" Близького Сходу. Бачимо, що там на наших очах все затухає.



Тому в Трампа зараз, на момент його коронації, залишається оця російсько-українська війна. І він точно не може ці проблеми вирішити так, як ми з вами удаємо. Він має показати, що він змусив Путіна теж йти на серйозний поступ.



І тут для нас вигідний сценарій, щоб Путін спочатку уперся рогами й сказав, що Росія "велікая", і відмовився. Оце була б класна тема. Бо, якщо почнуться окремо й Україна, і Росія, то Путін може продати за поступки те, що насправді поступками для нього не є. Адже на столі будуть лежати й питання санкцій, і кордонів, і гарантій, і НАТО. Дуже дурна теза оцих всіх радників щодо 10 років невступу в НАТО, бо ж питання не в НАТО.



Нагадаю, Ватикан не є членом НАТО, але він має достатні гарантії, крім Небесних.



Але і для Путіна НАТО чи не НАТО - загроза. Путіну потрібно, щоб не було успішної України, щоб просто вона зникла. Його з цієї форми можна вибити тільки чимось дуже потужним. Його не можна за столом переговорів переконати у тому, що це демократична країна, що її народ має вирішувати свою долю, як йому бути та з ким бути.



Два місяці минає, умовно кажучи, вже кінець січня і Трамп "інавгурнувся", а уповноважений до російсько-української війни Кіт Келлог зустрічається, наприклад, з Наришкіним, шефом російської розвідки, чи з Медведєвим, чи з Путіним і вони йому кажуть, що їхні апетити вимагають більшого. Ось, такий сценарій теж можливий.



Я б такий сценарій вітав, тому що це зразу робить проблему для Путіна. Бо якщо Україна перша скаже, що ми не можемо, наприклад, через громадську думку чи ще щось, хоча зараз громадська думка в Україні все більше і більше підтримує заморозку цього конфлікту.



Зрозуміло, люди втомлюються. А щодо найближчих місяців, то це також відстежуватимуть аналітики по всьому світу.



І риторика Зеленського змінилася, тобто Україна говорить про те, що вона розуміє, готова до переговорів, але ставить певні передумови. Суть української позиції - які гарантії безпеки, що на тому кордоні або на тих межах, про які ми домовилися? Росія встоїть там, не нападе знову? Крім того, не підлягає дискусії та й ніхто в Україні не погодиться на те, щоб ми окуповані території визнали в Росії.

Ми можемо прийняти формулу про те, що дипломатичним шляхом будемо вирішувати питання.

Але якщо у нас буде достатня армія, хорватський сценарій дуже імпонує українцям, то ми можемо за допомогою гарного слова і "кольта" вирішити цю проблему пізніше, після того, як Путін в муках сконає. Тому цей шлях для України цікавий і зрозумілий.

А якщо буде в України така позиція, а Путін стане на тих умовах, про які вже Трамп сказав ще на дебатах, що ця позиція неприйнятна. Мова йшла про чотири області й НАТО. Я не розумію, чому вони беруть це НАТО, бо таке враження, що вони серйозно вірять в те, що Путіна турбує членство України в НАТО. Ні, Путіна турбує можливість України реалізуватися і бути успішною, щоб потім росіяни дивилися і казали: "У етіххохлов там всьо растьот, всьо благополучно". Адже в Росії зараз страшна економічна ситуація.

Тому, якщо Росія зробить так, як ви кажете, то з такою позицією Україна заявить про готовність до дипломатичних переговорів на основі того, що, як росіяни кажуть "реалії", але ми не визнаємо територію окупованими, там ще якісь речі. А Росія скаже, що цього недостатньо, то це тоді просто змушує Трампа весь свій потенціал тиску скеровувати на Росію, не на Україну.