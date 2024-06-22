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Ми не можемо собі дозволити відкрити наше небо: ексміністр оборони Республіки Польща Кліх пояснив, чому не можуть бути передані Україні польські Patriot

22 червня, 2024 субота
14:33
Війна з Росією зенітно ракетний комплекс Patriot

Богдан Кліх, ексміністр оборони Республіки Польща, голова Сенатської комісії до справ Європейського союзу в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Польща володіє тільки двома батареями Patriot, однак американці, які дислокуються на польській території, мають кілька таких батарей

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Передовсім варто сказати, що польсько-українська військова співпраця має свою історію. Я сам відповідальний за частину цієї історії. Тоді, коли був віце-міністром оборони у 1999 – 2000 роках, і пізніше, коли став міністром оборони, вважаючи, що немає безпечної Польщі без незалежної України. І цю думку підтримує значна кількість польської політичної еліти. І від 1991 року вона неухильно реалізовується. А особливо зараз, під час війни, і першої війни, і другої війни Росії проти України", - зауважив Богдан Кліх

За його словами, саме тому Польща належить до головних донаторів, коли йдеться про військову підтримку України, маючи на увазі підтримку військовою технікою та боєприпасами. І це від перших днів після 24 лютого 2022 року.

"Польща підтримує усі дії тих країн, які диспонують протиповітряними засобами, що спрямовані на потреби України. Ми самі поставили до України частину нашого протиповітряного озброєння, коли ще мали його більше на складах. Питання щодо польських Patriot – це хибне питання, тому що ми, на жаль, володіємо лише двома батареями Patriot. Ми не маємо їх більше. У зв’язку із цим ми не можемо собі дозволити відкрити наше небо. Але американці, які дислокуються у Польщі, мають кілька батарей, тому захист однією американською батареєю, що анонсував президент Байден, буде суттєвим для України. Повинні поставити свої системи протиповітряної та протиракетної оборони також ті, хто мають такі передові системи, я маю на увазі наших союзників з НАТО, із Заходу", - резюмував ексміністр оборони Республіки Польща.

  • 20 червня стало відомо, що Румунія передасть Україні систему ППО Patriot. Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради оборони країни.
  • 21 червня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передачу Україні системи ППО Patriot.
Теги:
Відео
Україна
Польща
ППО
США
допомога Україні
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