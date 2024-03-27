Ми не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території, - держдеп США про атаки на НПЗ РФ

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території", - сказав він.

На запитання, чи були ці конкретні розмови щодо атак на російські НПЗ, речник відповів, що американська позиція добре відома українському уряду, тож "це не те, про що вони не знали б".