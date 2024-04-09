"Ми обов'язково переможемо": Зеленський заявив, що Україна має план нового контрнаступу

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Bild.

"Ми обов’язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Водночас президент наголосив, що Україна може перемогти армію Путіна тільки сучасною зброєю, зокрема зі США.

"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжуємо нарощувати виробництво, якщо ми отримуємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї", - йдеться у заяві Зеленського.