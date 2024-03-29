Зеленський визнав, що Україна без допомоги США буде змушена відступати
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні доведеться відступати крок за кроком, якщо США не відновлять військову допомогу
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post
"Якщо немає підтримки США, значить, у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками", - наголосив президент України.
За словами Зеленського, Україна намагається знайти спосіб, щоб не відступати. Якщо фронт залишиться стабільним, то військові зможуть озброїти та навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу вже цьогоріч.
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