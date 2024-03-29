Зеленський визнав, що Україна без допомоги США буде змушена відступати

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post

"Якщо немає підтримки США, значить, у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками", - наголосив президент України.

За словами Зеленського, Україна намагається знайти спосіб, щоб не відступати. Якщо фронт залишиться стабільним, то військові зможуть озброїти та навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу вже цьогоріч.