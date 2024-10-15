Ми віддаляємось від другого Cаміту миру, - політолог Шлінчак

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мені здається, ми зараз не наближаємось до Другого саміту миру, а ми від нього віддаляємось. Скажу чому. Тому що дуже багато речей, які ми зараз проговорюємо, в тому числі які зараз вкинуті в інформаційне поле, це про те, чого хоче Захід, і на що могла б піти Україна. Але ми постійно випускаємо з уваги те, в чому сенс йти на перемовини Володимиру Путіну. Насправді від його бажання чи небажання залежить те, чи будуть мирні переговори, чи буде делегація на Саміті миру, чи задовольнитися він двома, чи трьома, чи чотирма областями, чи буде він висувати якісь додаткові ще ультиматуми. Хто піде на його поводу, і хто буде виконувати його всі ці забаганки", - сказав він.

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Політолог зауважив, що поки Україна готується до різних самітів, Росія намагається "відкусити" якомога більше українських територій.

"Ми постійно говоримо про те, як ми співпрацюємо, в якому форматі ми співпрацюємо із Заходом, але мені здається, була навіть цитата Володимира Зеленського: “Потрібно як мінімум двоє”. І в такій ситуації потрібно зважати, що, як на мене, Путін буде вичікувати, по-перше, завершення виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки, потім він буде дивитися, хто прийде до Білого дому. А потім він буде намагатися розторгуватися якимись речами. Я підозрюю, що буде намагатися це робити за спиною в України. От це велика небезпека. І поки ми займаємось підготовкою якихось самітів, проводимо якісь тематичні групи, в цей час Росія, я розумію, що вони намагаються відкусити якомога більше України для того, щоб потім вийти з більш сильними позиціями на переговори зі Сполученими Штатами Америки", - вважає Віктор Шлінчак.