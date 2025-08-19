Ми змінили тактику ворога, - начальник відділу безпілотних систем 3-го AK Філатов з Харківського напрямку
Попри те, що українські військові ефективно нищать ворога, росіяни не припиняють тиснути на Харківщині
Про це розповів майор, начальник безпілотних систем 3-го AK Юрій Філатов в етері Еспресо.
"За останній місяць, здається, близько 2 тисяч (росіян, - ред.) потрапили на той світ. Так що, в принципі, ситуація не можна сказати, що дуже погана, але ворог тисне. Наша ділянка достатньо велика. А це 150 кілометрів - це 12% від загального фронту", - сказав він.
Юрій Філатов зауважив, що завдяки успішним ураженням техніки ворога українські Сили оборони змінили тактику ворога.
"Ворог трохи змінив тактику, точніше, напевно, ми йому її змінили. Механізованих штурмів не відбувається останнім часом вже досить давно на нашій ділянці трохи підзакінчилась техніка у ворога. Відповідно, зараз це виглядає як просто намагання просочуватись малими групами, нащупувати якісь ділянки менш захищені та відсилати туди людей. Відсилають людей, вони гинуть, вони змінюють напрямок, відсилають у новий напрямок і так відбувається постійно", - додав начальник безпілотних систем 3-го армійського корпусу.
- Протягом доби 18 серпня на російсько-українському фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакували українські позиції на Покровському напрямку.
