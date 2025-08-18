Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті зафіксували 99 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки ворога

Ксенія Золотова
18 серпня, 2025 понедiлок
17:26
Війна з Росією ЗСУ

З початку доби понеділка, 18 серпня, на російсько-українському фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакують українські позиції на Покровському напрямку

Зміст

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 99.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Заріччя Чернігівської області; Бобилівка, Зарічне Сумської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Полюшкине та Карабани Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять ворожих атак, два боєзіткнення тривають до цього часу. Авіація загарбників завдала двох ударів, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 95 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Амбарне. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку тривають дві атаки російських окупантів. Сьогодні ворог проводив шість наступальних дій у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Дробишеве, Ямпіль. Наразі тривають шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку з початку доби противник тричі атакував у районах населених пунктів Серебрянка, Григорівка та Виїмка.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну ворожу атаку в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники успішно відбили дві ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 39 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в бік населеного пункту Балаган. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 34 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмових дій ворожих військ, ще три боєзіткнення тривають на даний час. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Новопавлівка, Грушівське, Філія, Зірка, Вільне Поле, Маліївка та в бік Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку штурмових дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника поблизу Кам’янського та Новоандріївки, крім того, ворог завдав авіаударів по населеному пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в район острова Білогрудий. Авіаційного удару зазнав Антонівський міст.

  • У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
17:55
Огляд
ПСЖ - володар Суперкубка УЄФА 2025
ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА, "спадкоємець" Усика переміг нокаутом, а Дюплантіс знову побив рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
17:51
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
17:33
діти, повернення дітей, окупація
Дехто ставав свідком жорстоких катувань рідних: Україна повернула з окупованих територій 12 дітей
17:32
Ексклюзив
У Баку створили Стіну Пам'яті загиблих захисників України
"Нам є, що там робити": політолог Буряченко про перспективи політики України на Південному Кавказі
17:29
Сумський державний університет
Унаслідок російського обстрілу зруйновано Сумський державний університет. Співробітники евакуюють обладнання
17:28
Зеленський - Келлог
Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Келлогом
17:27
лікарі
В Україні запустять програму щорічного чекапу: які обстеження зможуть безоплатно пройти люди 40+
17:18
Оновлено
нафтопровід "Дружба"
Удари українських дронів повністю зупинили роботу нафтопроводу "Дружба": в Угорщині розкритикували атаку, Сибіга порадив скаржитися Москві
16:59
Світлана Гринчук
До початку опалювального сезону заплановано накопичити 13,2 млрд кубометрів газу, - Міненерго
16:55
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що різкого скорочення української армії після війни не буде
16:29
У Києві чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК: проводиться службова перевірка
16:25
Ексклюзив
Максим Буткевич
Дуже сподіваюся повернутися до правозахисту, - Максим Буткевич
16:18
Свириденко анонсувала дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон
16:17
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю
16:04
OPINION
Будапештський меморандум-2
15:38
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія може почати війну проти країн НАТО в найближчі два роки, - депутат Бундестагу Кізеветтер
15:35
Смартфон
Пакунок школяра: подання заяв на участь у програмі стартувало в Дії
15:28
комендантська година
Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години
15:20
Економічний радник Трампа Наварро заявив, що закупівля Індією російської нафти "фінансує військову машину Путіна"
15:18
Кабмін
Держбюджет-2026: уряд спрогнозував, як довго триватиме війна
14:37
Квитки на виставу за романом Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма" розкупили на 40 хвилин
14:07
OPINION
Загроза "вмивання рук" від України переважує для США позитивні наслідки від економічної співпраці з Росією
14:06
Ексклюзив
Зима-весна 2026 року - наступне вікно переговорних можливостей, - Денисенко
13:53
Ексклюзив
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Збільшення справедливості у виплатах, підтримка українських зброярів та переговори про вступ до ЄС: Свириденко представила План дій уряду
13:42
Україна США
В Україну приїде делегація США у вересні для реалізації угоди про рідкісноземельні мінерали, - глава Мінекономіки Соболев
13:10
Ексклюзив
Максим Буткевич
"Без текстів, паперу і ручок": журналіст Буткевич розповів, як у полоні навчав англійської мови
13:05
ЗСУ
Сили оборони зачистили на Донеччині 6 населених пунктів, - Генштаб
12:45
Литва прапор
Литва направить в Україну стільки ж військових, як і раніше до Афганістану, - радник Науседи
12:43
Ноутбук
В Україні запрацювала платформа для виробників озброєння та військової техніки
12:30
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Ворожа літня кампанія у самому розпалі, - речник ОСУВ "Дніпро"
12:25
на фото Руслан Стефанчук
Україна має відстоювати інтереси в ЄС, аби більше не було загрози "Радянський Союз 2.0", - Стефанчук
12:00
OPINION
Окупанти заявили про форсування Сіверського Донця: як може змінитися театр бойових дій на Харківщині
11:54
Ексклюзив
«Марка незламності»
У Києві погасили "Марку незламності" до Всесвітнього дня біженців
11:42
Олена Івановська
Вимоги Путіна надати російській мові статус офіційної цинічні й неприйнятні,— мовна омбудсманка
11:36
фейк
У стилі історій про "розіп’ятого хлопчика": ЦПД спростував фейк РФ про газові камери в Одеському СІЗО
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європейці спробують захисти Зеленського від Трампа, а Путін задоволено спостерігає. Акценти світових ЗМІ 18 серпня
11:16
Ексклюзив
Не факт, що Трамп цього хотів, але він вбиває економіку РФ, - політолог Загородній
11:00
Аналітика
долар євро валюта обмін
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
10:59
Йоганн Вадефуль
Без підтримки Китаю війна РФ проти України була б неможлива, - глава МЗС Німеччини Вадефуль
10:48
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 серпня: скільки коштує євро й долар
