Від початку доби на фронті зафіксували 99 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки ворога

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 99.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Заріччя Чернігівської області; Бобилівка, Зарічне Сумської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Полюшкине та Карабани Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять ворожих атак, два боєзіткнення тривають до цього часу. Авіація загарбників завдала двох ударів, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 95 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Амбарне. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку тривають дві атаки російських окупантів. Сьогодні ворог проводив шість наступальних дій у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Дробишеве, Ямпіль. Наразі тривають шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку з початку доби противник тричі атакував у районах населених пунктів Серебрянка, Григорівка та Виїмка.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну ворожу атаку в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники успішно відбили дві ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 39 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в бік населеного пункту Балаган. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 34 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмових дій ворожих військ, ще три боєзіткнення тривають на даний час. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Новопавлівка, Грушівське, Філія, Зірка, Вільне Поле, Маліївка та в бік Комишувахи.

На Гуляйпільському напрямку штурмових дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника поблизу Кам’янського та Новоандріївки, крім того, ворог завдав авіаударів по населеному пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в район острова Білогрудий. Авіаційного удару зазнав Антонівський міст.