"Ми змушені переміщати дітей під землю, щоб вони отримали базові знання": депутат Харківської облради про умови навчання

Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик.

"Харкову дуже не вистачає відчуття студентського руху, тому що в місті було 300 тисяч студентів. І коли ти виходив на вулицю, цей студентський рух дуже сильно підсилював ауру й енергетику міста.

Зараз немає тієї кількості дітей, яка була раніше, адже, за інформацією нашого відділу освіти, 50% дітей залишили Харків. Але я думаю, що ця цифра неточна, бо насправді виїхало значно більше, оскільки немає можливості навчатися офлайн", - зауважив Скорик.

За словами депутата Харківської обласної ради, лише 5% зі 100 тисяч учнів можливо навчати в підземних школах. Це - лише 5 тисяч дітей.

"Ми побудували школи під землею, бо поруч живуть якісь звірі, і ми змушені просто переміщати дітей під землю. Мені навіть дуже складно розповідати міжнародним партнерам про те, що доводиться буквально запихати дітей під землю, щоб вони могли отримати базові знання.

Сьогодні маємо 3,5 роки війни, 2 роки ковіду - і є діти, які підуть у п'ятий клас, але жодного разу не сиділи за партою. Вони не знають, що таке соціум, не розуміють, хто такі однокласники, що таке дружба, що таке соціалізація через шкільне навчання. Така сама ситуація і зі студентами", - зазначив Скорик.

Депутат Харківської обласної ради наголосив, що в нинішніх умовах неможливо організувати очне навчання на Харківщині.

"На жаль, офлайн-освіта сьогодні на Харківщині неможлива - ні для студентів, ні для учнів", - констатував Скорик.

У ніч на 16 червня російський безпілотник влучив у будівлю харківського театру "Арабески", внаслідок чого всі декорації, реквізит і апаратура згоріли.



