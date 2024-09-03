Мілітаризація молоді: у розвідці Британії заявили, що російських дітей зі школи готують до війни
З початком нового навчального року в Росії стартувала програма "Основи безпеки і оборони Батьківщини", яка передбачає обов'язкову військову підготовку для підлітків віком від 15 до 18 років
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Курс, що складається з 11 модулів та розрахований на 68 навчальних годин, охоплює широкий спектр тем, включаючи загальновійськовий бій та ознайомлення зі стрілецькою зброєю.
Мета програми - "формування цінностей, набуття знань і навичок, що забезпечують готовність до виконання конституційного обов'язку із захисту держави".
Однак, на переконання експертів, реальна мета програми - створення більш мілітаризованого суспільства.
За інформацією розвідки Британії, нова молодіжна стратегія, затверджена у серпні 2024 року, спрямована не лише на підвищення престижу військової служби, виховання патріотизму та відповідальності за виконання громадянського обов'язку, а й на підготовку підлітків допризовного віку до військової служби морально та фізично.
Крім того, фіксується зростання кількості літніх дитячих таборів, які займаються різними видами військової діяльності.
У стратегії зазначається, що за останні 30 років молодіжні цінності змістилися від колективізму до індивідуалізму і від державності до космополітизму. У ній стверджується, що ідеологічний експансіонізм геополітичних конкурентів Росії призвів до послаблення традиційних цінностей і зростання індивідуалізму. Нова стратегія має на меті змінити цей процес, невіддільною частиною якого є мілітаризація молоді.
- 2 вересня стало відомо, що російські загарбники понад місяць утримували школярів з окупованого Біловодська Луганської області у наметовому містечку під Новосибірськом, де на базі військового полігону для них організували профільну зміну "Служу Росії".
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