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Росіяни вивезли дітей на військовий полігон у Сибіру: в Луганській ОВА розповіли, чому їх там навчали

Світлана Кравченко
2 вересня, 2024 понедiлок
08:19
Війна з Росією Юнармія

Російські загарбники понад місяць утримували школярів з окупованого Біловодська Луганської області у наметовому містечку під Новосибірськом, де на базі військового полігону для них організували профільну зміну "Служу Росії"

Зміст

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що під час цієї зміни діти пройшли курс молодого бійця, опанувавши навички ведення бою.

Навчання проводили представники російського спецназу та танкової частини. Для відпрацювання здобутих навичок проводилися й виїзні заходи.

За даними ОВА, також долучалися експерти з патріотичного виховання.

"Особлива увага приділялася учням старших класів, на яких за рік-два очікує армія РФ. Тому і готують посилено", - підкреслив очільник Луганської ОВА.

  • Про те, що російські загарбники утримують дітей з тимчасово окупованого Біловодську у військовому таборі у Новосибірській області РФ де їх навчають вогневої та стройової підготовки, повідомлялося ще 31 липня.
Теги:
Росія
освіта
Луганщина
окуповані території
окупанти
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