Росіяни вивезли дітей на військовий полігон у Сибіру: в Луганській ОВА розповіли, чому їх там навчали

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що під час цієї зміни діти пройшли курс молодого бійця, опанувавши навички ведення бою.

Навчання проводили представники російського спецназу та танкової частини. Для відпрацювання здобутих навичок проводилися й виїзні заходи.

За даними ОВА, також долучалися експерти з патріотичного виховання.

"Особлива увага приділялася учням старших класів, на яких за рік-два очікує армія РФ. Тому і готують посилено", - підкреслив очільник Луганської ОВА.