Росіяни вивезли дітей на військовий полігон у Сибіру: в Луганській ОВА розповіли, чому їх там навчали
Російські загарбники понад місяць утримували школярів з окупованого Біловодська Луганської області у наметовому містечку під Новосибірськом, де на базі військового полігону для них організували профільну зміну "Служу Росії"
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що під час цієї зміни діти пройшли курс молодого бійця, опанувавши навички ведення бою.
Навчання проводили представники російського спецназу та танкової частини. Для відпрацювання здобутих навичок проводилися й виїзні заходи.
За даними ОВА, також долучалися експерти з патріотичного виховання.
"Особлива увага приділялася учням старших класів, на яких за рік-два очікує армія РФ. Тому і готують посилено", - підкреслив очільник Луганської ОВА.
- Про те, що російські загарбники утримують дітей з тимчасово окупованого Біловодську у військовому таборі у Новосибірській області РФ де їх навчають вогневої та стройової підготовки, повідомлялося ще 31 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе