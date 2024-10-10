Міністерство оборони затвердило зразок полегшеного бронежилета

Про це повідомило Міноборони.

Комплектність полегшеного бронежилета складається з основних та додаткових елементів. Зокрема, серед основних:

чохол фронтальний з м’яким та жорстким бронеелементом;

чохол фронтальний з м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом та плечовими накладками;

камербанд (виконаний за аналогією з системою "skeleton"‎);

бокові чохли з м’яким балістичним елементом;

чохол захисту кишківника у вигляді сумки з м’яким балістичним елементом.

Серед додаткових елементів комплекту: захист шиї, захист плечей, захист паху, ремінь розвантажувальний тактичний захисний, захист куприка, захист стегон, захист внутрішньої ділянки стегон, конструктивне рішення для військовослужбовців-жінок та елемент надання предмету позитивної плавучості.

У Міноборони додали, що полегшений бронежилет виконується у чотирьох розмірах - S, M, L та XL. Його вага становить від 7,5 до 12 кг залежно від розміру та комплектації.

"Такі бронежилети будуть особливо корисними для військовослужбовців у розвідгрупах та підрозділах, де важливо поєднувати легкість, мобільність та надійність захисту", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.