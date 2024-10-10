Міністерство оборони затвердило зразок полегшеного бронежилета
Міністерство оборони України затвердило зразок нового полегшеного бронежилета, призначеного для захисту життєво важливих органів тіла під час виконання бойових дій військовослужбовцями
Про це повідомило Міноборони.
Комплектність полегшеного бронежилета складається з основних та додаткових елементів. Зокрема, серед основних:
- чохол фронтальний з м’яким та жорстким бронеелементом;
- чохол фронтальний з м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом та плечовими накладками;
- камербанд (виконаний за аналогією з системою "skeleton");
- бокові чохли з м’яким балістичним елементом;
- чохол захисту кишківника у вигляді сумки з м’яким балістичним елементом.
Серед додаткових елементів комплекту: захист шиї, захист плечей, захист паху, ремінь розвантажувальний тактичний захисний, захист куприка, захист стегон, захист внутрішньої ділянки стегон, конструктивне рішення для військовослужбовців-жінок та елемент надання предмету позитивної плавучості.
У Міноборони додали, що полегшений бронежилет виконується у чотирьох розмірах - S, M, L та XL. Його вага становить від 7,5 до 12 кг залежно від розміру та комплектації.
"Такі бронежилети будуть особливо корисними для військовослужбовців у розвідгрупах та підрозділах, де важливо поєднувати легкість, мобільність та надійність захисту", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
- У липні Міноборони повідомляло, що проводить лабораторні дослідження нової полегшеної моделі бронежилета.
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