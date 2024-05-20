Міністр оборони Британії Шаппс сказав, як союзники України можуть скористатися слабкістю економіки РФ
Повна мобілізація економіки РФ диктатором Володимиром Путіним нежиттєздатна
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, коментуючи економічні проблеми Росії, зокрема щодо дефіциту робочої сили.
Він також назвав умову, щоб використати цю слабкість Росії.
"Повна мобілізація Путіним своєї економіки просто нежиттєздатна. І він це знає. Якщо всі союзники виконають обіцянку Великої Британії підтримувати Україну протягом наступних 6 років, ми зможемо використати цю слабкість і зробити неможливим для російської економіки продовження її військових зусиль", - зазначив Шаппс.
- Нагадаємо, що Інститут вивчення війни заявляв, що Росія надалі стикається з дефіцитом кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили на тлі непослідовної та суперечливої політики Кремля, яка позбавляє росіян, що втекли з РФ, та трудових мігрантів стимулів до роботи в країні, водночас намагаючись збільшити російський промисловий потенціал та чисельність збройних сил.
- В ISW також повідомляли, що Росія посилює мобілізацію напередодні можливої наступальної операції влітку 2024 року. Проте через великі втрати на війні, їм буде складно швидко відновити резерви.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.45 Купівля 39.45Продаж 39.99
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе