Міністр оборони Британії Шаппс сказав, як союзники України можуть скористатися слабкістю економіки РФ

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, коментуючи економічні проблеми Росії, зокрема щодо дефіциту робочої сили.

Він також назвав умову, щоб використати цю слабкість Росії.

"Повна мобілізація Путіним своєї економіки просто нежиттєздатна. І він це знає. Якщо всі союзники виконають обіцянку Великої Британії підтримувати Україну протягом наступних 6 років, ми зможемо використати цю слабкість і зробити неможливим для російської економіки продовження її військових зусиль", - зазначив Шаппс.