Міноборони Британії прогнозує ймовірне просування окупантів біля річки Оскіл на Харківщині
Російські окупанти продовжують атаки на східному березі річки Оскіл у Харківській області та найближчим часом можуть просунутися у цьому районі
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
"Російські сили, ймовірно, перебувають в межах кількох сотень метрів від річки Оскіл у вузькому виступі приблизно за 20 км на південь від міста Куп’янськ. Імовірно, продовження російських атак ускладнює українські операції на східному березі Осколу", – йдеться у звіті британської розвідки.
Там також припускають, що Росія, ймовірно, може продовжити просування у цьому районі вже найближчими тижнями.
Варто зазначити, що Куп’янськ розташований на річці Оскіл і є залізничним вузлом, який підтримує українські операції у Харківській області.
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