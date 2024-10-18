Воїни ГУР звільнили і зачистили від росіян Кругляківку на Харківщині

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району", - йдеться у повідомленні.

Операція тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року. У розвідці наголосили, що це важливий населений пункт для оборони Куп’янська.

"Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки ― штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника. Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців ГУР росіяни у Кругляківці втратили більше взводу піхоти ― загарбників знищено у ближніх боях", - пише ГУР.

Також відомо, що спецпризначенці змогли взяти російських терористів у полон, отримано важливі розвідувальні дані. Ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано.