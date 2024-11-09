Міноборони домовилося із підприємствами про виготовлення детекторів ворожих FPV-дронів "Вітряк М"

Про це заявив начальник відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції МОУ Ілля Костін, передає Укрінформ.

"Власником патенту на розробку стало Міноборони. Передача дозволу на використання для ЗСУ буде безплатною. Саме зараз ми активно працюємо, щоб залучити виробників, дати дозвіл на масштабне виробництво цього детектору. Ми вийдемо на фінальну розробку документів приблизно за два тижні. Уже є домовленості як із виробниками, так і з державними підприємствами, які письмово підтвердили готовність запустити виробництво. Всі права перейдуть до виробників, і вони будуть масштабувати це на ЗСУ", - зазначив Костін.

Він також розповів, що детектор ворожих FPV-дронів "Вітряк М" працюватиме у поєднанні із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). За його словами, нова технологія дозволить вмикати РЕБ саме у той момент, коли дійсно наближається ворожий безпілотник.