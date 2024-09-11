Міноборони допустили до постачання новий дрон-бомбер "Чорна вдова"

Про це повідомляє Міноборони.

У Міністерстві кажуть, що це безпілотник тактичного рівня дії, який досвідчений пілот може застосовувати як вдень, так і вночі. Крім того, багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV.

"Порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки", - додали у Міноборони.