Аналоги Ф-1 і РГД-5: Україна кодифікувала нові гранати власного виробництва

Про це повідомляє Міноборони України.

Йдеться про ручну оборонну осколкову гранату, аналогом якої є радянська Ф-1, а також ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналогом якої є радянська РГД-5.

Фото: МОУ

Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше в України не було виробництва такого типу гранат.

"Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття", - йдеться у повідомленні.