Аналоги Ф-1 і РГД-5: Україна кодифікувала нові гранати власного виробництва
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах дві гранати українського виробництва - аналоги Ф-1 і РГД-5
Про це повідомляє Міноборони України.
Йдеться про ручну оборонну осколкову гранату, аналогом якої є радянська Ф-1, а також ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналогом якої є радянська РГД-5.
Фото: МОУ
Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше в України не було виробництва такого типу гранат.
"Ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття", - йдеться у повідомленні.
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7 вересня CNN повідомили, що ЗСУ почали використовувати на передовій дрони Dragon, які можуть швидко спалити рослинність, що прикриває війська противника.
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