Міноборони готує адаптивний одяг для поранених бійців

Про це йшлося на засіданні Колегіального органу Міністерства оборони з питань розвитку матеріального забезпечення, повідомляє відомство.

"Міноборони за запитом військовослужбовців, які отримали поранення на фронті і перебувають на лікуванні, та військових медиків працює над впровадженням адаптивного одягу. Мета - зробити все можливе, аби наші воїни почували себе якомога зручніше під час проходження лікування та реабілітації", - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Як повідомляється, комплект адаптивного одягу складатиметься зі штанів, шортів, майки, фуфайки з довгими та короткими рукавами.

Основними характеристиками є:

розширені штанини та рукави на фуфайках;

текстильні застібки (липучки), які полегшують одягання пораненого та за потреби повністю розстібаються на плечах і по боках;

наявність додаткового регулювання об’єму по низу штанин та по низу рукавів фуфайок, а також додаткові регулювання на поясі штанів та шортів за допомогою шнура;

наявність кишень на шортах та штанах.

Зазначається, що цей одяг потрібен для більшої зручності у повсякденному житті військових з ушкодженими кінцівками й іншими пораненнями, забезпечення їхніх побутових потреб та проведення медичних процедур.