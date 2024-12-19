Міноборони готує адаптивний одяг для поранених бійців
Міністерство оборони розробляє адаптивний одяг для поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні
Про це йшлося на засіданні Колегіального органу Міністерства оборони з питань розвитку матеріального забезпечення, повідомляє відомство.
"Міноборони за запитом військовослужбовців, які отримали поранення на фронті і перебувають на лікуванні, та військових медиків працює над впровадженням адаптивного одягу. Мета - зробити все можливе, аби наші воїни почували себе якомога зручніше під час проходження лікування та реабілітації", - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Як повідомляється, комплект адаптивного одягу складатиметься зі штанів, шортів, майки, фуфайки з довгими та короткими рукавами.
Основними характеристиками є:
- розширені штанини та рукави на фуфайках;
- текстильні застібки (липучки), які полегшують одягання пораненого та за потреби повністю розстібаються на плечах і по боках;
- наявність додаткового регулювання об’єму по низу штанин та по низу рукавів фуфайок, а також додаткові регулювання на поясі штанів та шортів за допомогою шнура;
- наявність кишень на шортах та штанах.
Зазначається, що цей одяг потрібен для більшої зручності у повсякденному житті військових з ушкодженими кінцівками й іншими пораненнями, забезпечення їхніх побутових потреб та проведення медичних процедур.
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