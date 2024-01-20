Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА на Брянську область
Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 20 січня російська ППО збила нібито український безпілотник над Брянською областю
Про це пише міноборони РФ.
"Близько 06:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку з застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО нібито збила дрон над Брянською областю.
Натомість губернатор області Олександр Богомаз каже, що безпілотник знищили над Клинцівським районом. Постраждалих і руйнувань немає, проте оперативні та екстрені служби працюють на місці.
- Українська розвідка в п'ятницю, 19 січня, атакувала безпілотниками Клинцівську нафтобазу у Брянській області Росії. Натомість міноборони РФ повідомило про роботу ППО.
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