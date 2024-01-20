Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА на Брянську область

Про це пише міноборони РФ.

"Близько 06:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку з застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу об'єктами на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито збила дрон над Брянською областю.

Натомість губернатор області Олександр Богомаз каже, що безпілотник знищили над Клинцівським районом. Постраждалих і руйнувань немає, проте оперативні та екстрені служби працюють на місці.