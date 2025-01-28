Міноборони розробляє зимовий одяг та полегшені бронежилети для жінок-військових
Міністерство оборони України працює над розробкою полегшених бронежилетів та зимового одягу для жінок-військових
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Зокрема, триває робота над розробкою полегшених жіночих бронежилетів та проведення дослідних випробувань вітровологозахисних зимових курток та штанів для військовослужбовиць.
До того ж фахівці проводять науково-дослідну роботу, щоб визначити загальні вимоги до льотно-технічного обмундирування. За її підсумками будуть розроблені відповідні технічні специфікації.
У Міноборони зазначили, що до обговорення цих розробок залучають Громадську антикорупційну раду та профільні громадські організації, які опікуються питаннями забезпечення військовослужбовиць.
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