Міноборони цьогоріч спрямує понад 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів
У 2025 році Міністерство оборони України виділить понад 44 мільярди гривень на закупівлю FPV-дронів для війська, зокрема на оптоволокні
Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
"Забезпечити технологічну перевагу над ворогом – це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні", – заявив посадовець.
Під час зустрічі з представниками спілки "Технологічні сили України" – об’єднання провідних виробників інноваційних зразків озброєння для потреб оборони - обговорили зокрема питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для ЗСУ. Також на порядку денному було спрощення бюрократичних процедур для оперативнішого інтегрування нових моделей дронів у війська.
Окрему увагу учасники зустрічі приділили скороченню часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.
- Нещодавно Міноборони кодифікувало й допустило до використання Силами оборони безпілотник вітчизняного виробництва Baton.
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