Міноборони цьогоріч спрямує понад 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів

Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

"Забезпечити технологічну перевагу над ворогом – це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні", – заявив посадовець.

Під час зустрічі з представниками спілки "Технологічні сили України" – об’єднання провідних виробників інноваційних зразків озброєння для потреб оборони - обговорили зокрема питання масштабування виробництва та постачання безпілотних систем для ЗСУ. Також на порядку денному було спрощення бюрократичних процедур для оперативнішого інтегрування нових моделей дронів у війська.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили скороченню часу доставки дронів від виробництва до бойових підрозділів, а також розширенню кола постачальників і виробників оборонної продукції.