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Міноборони уклало договори на закупівлю жіночої військової форми на майже 130 млн грн

25 травня, 2024 субота
01:36
Війна з Росією на фото військовослужбовиці ЗСУ в жіночій військовій формі

Державний оператор тилу уклав договори на закупівлю літньої жіночої військової форми на суму майже 130 млн грн: кожен комплект складається з трьох елементів

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Про це йдеться на сайті Міноборони. 

Вказано, що угоди, укладені закупівельною агенцією Міноборони "Державний оператор тилу", покривають потребу до кінця 2024 року. У військові частини вже доставили понад 90% комплектів форми. 

"Ми маємо гарантувати рівні можливості для всіх, хто боронить нашу землю. Тому закупівля жіночої військової форми - важливий крок для створення комфортних умов для наших захисниць. Ці закупівлі - це про повагу до рівності та справедливості у лавах ЗСУ", - наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. 

Вказано, що жіноча форма відрізняється від чоловічої за формою та складністю крою. Вона складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою, та представлена у широкому діапазоні розмірів – від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 см. Вказано, що окрім польових костюмів, було також закуплено жіночу спідню білизну. 

"Питання рівного забезпечення жінок і чоловіків у війську давно гостро обговорюється в суспільстві. Ініціативу беруть на себе й волонтерські організації та благодійні фонди, за що їм окрема вдячність. Потребу в закупівлі конкретної категорії товарів ДОТ отримує від Міністерства оборони, а вже зі свого боку ми беремо відповідальність за якісно проведені закупівельні й логістичні процеси, аби жінки в ЗСУ отримали необхідне речове забезпечення вчасно та у повних обсягах", – зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.

  • Раніше державний оператор тилу оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних Сил України. Відповідні аукціони вже розміщено на Prozorro. 
Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
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