Міноборони уклало договори на закупівлю жіночої військової форми на майже 130 млн грн

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Вказано, що угоди, укладені закупівельною агенцією Міноборони "Державний оператор тилу", покривають потребу до кінця 2024 року. У військові частини вже доставили понад 90% комплектів форми.

"Ми маємо гарантувати рівні можливості для всіх, хто боронить нашу землю. Тому закупівля жіночої військової форми - важливий крок для створення комфортних умов для наших захисниць. Ці закупівлі - це про повагу до рівності та справедливості у лавах ЗСУ", - наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Вказано, що жіноча форма відрізняється від чоловічої за формою та складністю крою. Вона складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою, та представлена у широкому діапазоні розмірів – від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 см. Вказано, що окрім польових костюмів, було також закуплено жіночу спідню білизну.

"Питання рівного забезпечення жінок і чоловіків у війську давно гостро обговорюється в суспільстві. Ініціативу беруть на себе й волонтерські організації та благодійні фонди, за що їм окрема вдячність. Потребу в закупівлі конкретної категорії товарів ДОТ отримує від Міністерства оборони, а вже зі свого боку ми беремо відповідальність за якісно проведені закупівельні й логістичні процеси, аби жінки в ЗСУ отримали необхідне речове забезпечення вчасно та у повних обсягах", – зазначила директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова.