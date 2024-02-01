Мінтранспорту Британії вважає, що немає перешкод для передачі списаних автомобілів Україні

Про це повідомляє The Telegraph.

Міністр транспорту Великобританії написав листа меру Лондона Садік Хану, в якому повідомив, що немає юридичних перешкод для передачі списаних автомобілів у брухт в Україну. Міністр припустив, що Хан блокує експорт цих автомобілів до України.

У листі меру Лондона в середу Марк Харпер заявив, що не існує юридичних перешкод для передачі автомобілів у дар Україні через схему утилізації Ulez.