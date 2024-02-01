Мінтранспорту Британії вважає, що немає перешкод для передачі списаних автомобілів Україні
Міністр транспорту Великобританії Марк Харпер вважає, що немає юридичних перешкод для передачі списаних у Лондоні автомобілів в Україну
Про це повідомляє The Telegraph.
Міністр транспорту Великобританії написав листа меру Лондона Садік Хану, в якому повідомив, що немає юридичних перешкод для передачі списаних автомобілів у брухт в Україну. Міністр припустив, що Хан блокує експорт цих автомобілів до України.
У листі меру Лондона в середу Марк Харпер заявив, що не існує юридичних перешкод для передачі автомобілів у дар Україні через схему утилізації Ulez.
- В середині грудня мер Києва Віталій Кличко запропонував меру Лондона Садіку Кану передати Україні частину автомобілів, які були списані на утилізацію, щоб використовувати їх на фронті. Кан відмовився від пропозиції.
- 23 грудня міністр із питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі закликав мера Лондона Садіка Хана передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам та підлягають утилізації.
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