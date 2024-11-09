Минулої доби окупанти вбили мирного жителя Донеччини, ще 5 людей отримали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 8 листопада росіяни вбили одного жителя Донеччини – у Кураховому. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", - зазначив Філашкін.

За його інформацією, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинула 2861 людина, ще 6389 осіб отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.