Минулої доби окупанти вбили мирного жителя Донеччини, ще 5 людей отримали поранення
Протягом минулої доби, 8 листопада, російські окупанти вбили одного мирного жителя Донеччини
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 8 листопада росіяни вбили одного жителя Донеччини – у Кураховому. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", - зазначив Філашкін.
За його інформацією, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинула 2861 людина, ще 6389 осіб отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- За 7 листопада росіяни вбили 2 жителів у Миколаївці на Донеччини, ще шестеро мешканців області дістали поранення внаслідок російських обстрілів.
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