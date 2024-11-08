Минулої доби росіяни вбили 2 жителів Донеччини, ще 6 поранили
За 7 листопада росіяни вбили 2 жителів у Миколаївці на Донеччини, ще шестеро мешканців області дістали поранення внаслідок російських обстрілів
Про це заявив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.
"За 7 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Миколаївці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення", - написав він.
Кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- У четвер, 7 листопада, російські терористи зуміли просунутись у Донецькій області.
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