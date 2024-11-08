Минулої доби росіяни вбили 2 жителів Донеччини, ще 6 поранили

Про це заявив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"За 7 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Миколаївці. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення", - написав він.

Кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.