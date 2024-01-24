Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині 524 снаряди: 4 людини загинули, ще 6 постраждали, - ОВА

Про це він розповів в етері Еспресо

"Сьогодні вночі було трішки тихіше, ніж вдень. Втім, вчорашній день приніс багато смертей, на жаль. Минулої доби росіяни випустили по території Херсонщини 524 снаряди. Багато було керованих авіаційних бомб та скидів з дронів. Внаслідок атаки КАБу на Саблуківку Бериславського району загинуло подружжя. Спочатку з під завалами дістали жінку, яка, на даль, по дорозі в лікарню померла. Трішки пізніше дістали й тіло чоловіка", - розповів Толоконніков.

Толоконніков також розповів, що за минулу добу внаслідок обстрілів постраждали 10 людей

"Також ввечері росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по Шляховому. Там також, на жаль, загинула жінка. Зранку окупанти також обстріляли мікрорайон Острів в Херсоні, де біля підʼїзду загинув 70-річний чоловік, ще двоє чоловіків й жінка поранені. Загалом по області за минулу добу 10 постраждалих, з них 4 загинули", - додав він.