Минулої доби окупанти випустили по Херсонщині 524 снаряди: 4 людини загинули, ще 6 постраждали, - ОВА
Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що внаслідок обстрілів за минулу добу на Херсонщині постраждали 10 людей, з них 4 загинули
Про це він розповів в етері Еспресо
"Сьогодні вночі було трішки тихіше, ніж вдень. Втім, вчорашній день приніс багато смертей, на жаль. Минулої доби росіяни випустили по території Херсонщини 524 снаряди. Багато було керованих авіаційних бомб та скидів з дронів. Внаслідок атаки КАБу на Саблуківку Бериславського району загинуло подружжя. Спочатку з під завалами дістали жінку, яка, на даль, по дорозі в лікарню померла. Трішки пізніше дістали й тіло чоловіка", - розповів Толоконніков.
Толоконніков також розповів, що за минулу добу внаслідок обстрілів постраждали 10 людей
"Також ввечері росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по Шляховому. Там також, на жаль, загинула жінка. Зранку окупанти також обстріляли мікрорайон Острів в Херсоні, де біля підʼїзду загинув 70-річний чоловік, ще двоє чоловіків й жінка поранені. Загалом по області за минулу добу 10 постраждалих, з них 4 загинули", - додав він.
- 23 січня російська армія запустила ракети по Україні. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, зокрема в Києві та області, Харкові й Павлограді. Детальніше про наслідки обстрілу читайте за посиланням. Російські окупанти випустили 41 ракету для атаки України. Оборонцям українського неба вдалося знищити 21 ворожу ракету, з них 15 - крилатих
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