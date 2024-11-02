Минулої доби росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини
Минулої доби, 1 листопада, російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донеччини. Ще стільки ж людей отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 1 листопада росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Сухих Ялах, 1 у Юріївці і 1 у Часовому Яру. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
За його інформацією, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на Донеччині загинули 2854 людини, ще 6372 отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- 31 жовтня окупанти поранили двох жителів Донеччини.
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