Минулої доби росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 1 листопада росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Сухих Ялах, 1 у Юріївці і 1 у Часовому Яру. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

За його інформацією, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на Донеччині загинули 2854 людини, ще 6372 отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.