Минулої доби окупанти поранили двох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 31 жовтня росіяни поранили двох жителів Донеччини: у Кураховому і Дронівці", - зазначив Філашкін.

За його інформацією, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на Донеччині загинули 2850 людей, ще 6368 отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.