Минулої доби окупанти поранили двох мирних жителів Донеччини
Минулої доби, 31 жовтня, російські окупанти поранили двох жителів Донеччини
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 31 жовтня росіяни поранили двох жителів Донеччини: у Кураховому і Дронівці", - зазначив Філашкін.
За його інформацією, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на Донеччині загинули 2850 людей, ще 6368 отримали поранення. Це – дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- У ніч з 31 жовтня на 1 листопада інформаційний OSINT-портал DeepState зафіксував просування російських терористів на Курахівському та Времівському напрямках.
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