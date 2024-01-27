Митники країн Балтії домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти РФ і Білорусі
Керівники митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про спільний контроль виконання санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі
Про це повідомляє LRT.
Ця угода підтверджує декларацію, підписану прем'єр-міністрами країн Балтії 20 грудня минулого року.
Митні органи країн Балтії погодилися посилити контроль за підсанкційними товарами, що експортуються до Росії та Білорусі або транзитом через них до третіх країн, наприклад, вимагаючи декларацію від виробника товару.
- Польща та країни Балтії підготували нові пропозиції щодо санкцій ЄС проти Росії та Білорусі до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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