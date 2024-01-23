Відмова від скрапленого газу та ускладнення обходу санкцій: Польща та країни Балтії підготували нові пропозиції щодо обмеження для РФ
Польща та країни Балтії підготували нові пропозиції щодо санкцій ЄС проти Росії та Білорусі до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє RMF24.
Зокрема вони стосуватимуться заборони імпорту скрапленого газу, алюмінію та ускладнення обходу обмежень для РФ.
Окрім цього, пропонується запровадження й низки інших рішень, спрямованих на перешкоджання економічному та технологічному розвитку РФ.
"Пропоновані рішення також включають заборону на передачу знань, наукову співпрацю та фінансування досліджень у випадку з Росією, подальші заходи щодо боротьби з обходом санкцій з боку Москви, посилення санкцій в авіаційній сфері та розширення списку заборонених продуктів, які використовуються у виробництві безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Польща та країни Балтії також хочуть, щоб новий пакет санкцій частково охоплював і Білорусь, аби не дати Росії обійти обмеження ЄС за допомогою Мінська.
Ці пропозиції будуть включені до переговорів у рамках 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Затвердження пакету заплановане на 24 лютого до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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