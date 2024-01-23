Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Відмова від скрапленого газу та ускладнення обходу санкцій: Польща та країни Балтії підготували нові пропозиції щодо обмеження для РФ

Відмова від скрапленого газу та ускладнення обходу санкцій: Польща та країни Балтії підготували нові пропозиції щодо обмеження для РФ

23 січня, 2024 вiвторок
14:11
Економіка санкції проти Росії

Польща та країни Балтії підготували нові пропозиції щодо санкцій ЄС проти Росії та Білорусі до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє RMF24.

Зокрема вони стосуватимуться заборони імпорту скрапленого газу, алюмінію та ускладнення обходу обмежень для РФ.

Окрім цього, пропонується запровадження й низки інших рішень, спрямованих на перешкоджання економічному та технологічному розвитку РФ.

"Пропоновані рішення також включають заборону на передачу знань, наукову співпрацю та фінансування досліджень у випадку з Росією, подальші заходи щодо боротьби з обходом санкцій з боку Москви, посилення санкцій в авіаційній сфері та розширення списку заборонених продуктів, які використовуються у виробництві безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Польща та країни Балтії також хочуть, щоб новий пакет санкцій частково охоплював і Білорусь, аби не дати Росії обійти обмеження ЄС за допомогою Мінська.

Ці пропозиції будуть включені до переговорів у рамках 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Затвердження пакету заплановане на 24 лютого до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

  • 18 січня управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 19 танкерів, які під прапорами Ліберії та Панами займалися перевезенням російської нафти.
  • 20 січня стало відомо, що Росія обійшла Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай у 2023 році. Натомість Пекін продовжує ігнорувати санкції Заходу проти РФ.
  • 22 січня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло на портал "Війна і санкції" 272 артоб'єкти, які належать наближеному до Путіна олігарху Віктору Вексельбергу.
Теги:
Україна
Росія
Польща
ЄС
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Румунія
20 січня, 2024 субота
"Румунія готується до анексії України і вже будує дорогу для бронетехніки": Росія запустила новий фейк
Карта бойових дій Авдіївка
23 січня, 2024 вiвторок
"Ворог не гуляє Авдіївкою, ситуація контрольована": начальник МВА Барабаш
Єлизавета Котляр
20 січня, 2024 субота
Батько українки, яка потисла руку росіянці на юніорському Australian Open, виступив зі заявою
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 січня
15:25
На фото: EL Кравчук
"Велика помилка — призивати усіх без розбору": співак EL Кравчук висловився про мобілізацію в Україні
15:19
поле, пшениця, зерно
"В Європі достатньо їжі": Латвія ініціює заборону на імпорт російської агропродукції
14:53
Оновлено
збита ракета, Київ 9 травня
Росія, ймовірно, запустила ракети на територію України: напрямок руху – південний захід
14:47
біткоїн
Біткоїн здешевшав до $40 тисяч вперше з грудня минулого року
14:35
Росіяни атакували Херсон та область: загинув чоловік, є поранені
14:34
вовк
Вовк напав на мешканців селища у Курганській області РФ: одна жінка загинула
14:21
підводний човен класу Ohio
У Колумбії арештували підводний човен, який перевозив майже 800 кг кокаїну
14:20
На фото: Жерар Депардьє
Позов до Депардьє про сексуальне насильство відхилили через термін давності
14:00
OPINION
Микола Княжицький
Що Володимир Зеленський планує робити з громадянством
13:58
У ВООЗ заявили, що захворюваність на кір у Європі зросла в 30 разів
13:52
погода мокрий сніг зима
Синоптикиня Наталка Діденко на 24 січня прогнозує теплу погоду з опадами і сильним вітром
13:47
музика росії
У 2023 році українці оплатили 10 тис. дронів для РФ через прослуховування музики, — аналітики
13:36
Amazon
У Франції Amazon оштрафували на €32 млн за надмірний контроль за своїми працівниками
13:29
Множинне громадянство паспорт
Множинне громадянство - це крок до "розпродажу української території": ЦПД про новий російський фейк
13:27
Євросоюз
У ЄС просунулися у питанні запровадження податку на заморожені російські активи, - Bloomberg
13:24
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ вивела в Чорне море три ракетоносії, загальний залп – до 20 "калібрів"
13:23
Оновлено
Київ, обстріл
РФ ударила ракетами по Україні: є загиблі та постраждалі
13:14
На фото: Юрій Бардаш
Експродюсер проєктів "Грибы" та Wellboy Бардаш отримав громадянство РФ
13:06
Артем Далакян, бокс
Український боксер Далакян програв бій японцю Акуї і не зумів захистити титул чемпіона WBA
13:03
У Москві кіберволонтери зламали провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури Росії, - ГУР
12:55
Нідерланди Україна біженці
"Якщо 50% повернеться — це вже буде непогано": демограф оцінив міграційні втрати України
12:41
Оновлено
Відкриття юнацької Олімпіади-2024 у Канвоні
Біатлоністка Пуцко і скелетоніст Лавренюк здобули медалі України на юнацьких Олімпійських іграх
12:39
На фото: Юлія Юріна з YUKO
"У Росії мене посадять": екссолістка YUKO Юріна звернулась до українців через неможливість отримати громадянство
12:30
імпорт електроенергії
Через ранкову ракетну атаку є пошкодження в мережах обленерго на Харківщині: ситуація в енергосистемі станом на 23 січня
12:28
Огляд
світ, міжнародний огляд
Мешканці північного сходу Харківщини бояться повторної російської окупації, а Росія продовжує ракетні атаки на Україну. Акценти світових ЗМІ 23 січня
12:17
Харків, обстріл
В ООН засудили російський удар по Україні 23 січня
12:05
OPINION
Юрій Гудименко
Інвестувати в Україну немає охочих
12:04
Ексклюзив
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко вважає, що Росія не здатна вести війну понад 2 роки
11:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
11:49
Єнс Столтенберг
НАТО підписало контракт на постачання 155-мм артбоєприпасів: частину відправлять в Україну
11:44
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль зазнав найбільшої втрати від початку війни з ХАМАС: загинув 21 військовий
11:29
Аналітика
тарифи на електроенергію, лічильник
Кабмін дозволив відключати боржникам житлово-комунальні послуги. Що це означає?
11:26
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство
11:10
Канадський режисер Норман Джуїсон
Канадський режисер Норман Джуїсон, фільми якого отримали 12 Оскарів, помер у віці 97 років
10:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Гальмування допомоги від США буде компенсоване допомогою країн ЄС, - Згурець
10:43
коронавірус тест
У січні в Україні зареєстрували 9 випадків нового коронавірусу різновиду "Дженні": що відомо
10:31
Швейцарські вчені розробили третю людську роботизовану руку
Швейцарські вчені розробили третю людську роботизовану руку, яка контролюється за допомогою діафрагми
10:29
Ілон Маск у Аушвіц-Біркенау в Освенцімі
Ілон Маск порушив правила під час візиту до Аушвіца з трирічним сином, - ЗМІ
10:05
OPINION
Олексій Панич
Влада і журналісти: невивчений урок
10:04
Ексклюзив
Маріупольський драмтеатр
"Відвертий цинізм": Андрющенко прокоментував заяву Сергія Лещенка щодо повернення біженців з ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV