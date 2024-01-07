Між Бахмутом та Часовим Яром ідуть складні бої, - командир роти ударних БПЛА 92-ої бригади Федоренко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Противник продовжує штурмувати, але суттєвих успіхів об'єктивно не мав. Більшість відтинків на Бахмутському напрямку, де працюють потужні бригади Сил оборони, закриті. Противник під час ведення бойових дій несе достатньо суттєві втрати свого ударно-штурмового потенціалу", - повідомив він.

За його словами, нещодавно тиск противника дещо впав, інтенсивність штурмових дій знизилась. Армія РФ у своєму ударно-штурмовому потенціалі видихалась і понесла значні втрати, зокрема і в техніці, яка забезпечує логістику та прикриття. Однак, пізніше противник почав тиск з новою силою.

"Ворогу вдалося отримати тактино певні успіхи на відтинку дороги від Часового Яру до Бахмуту. Ймовірно, це найскладніший напрямок сьогодні. Окупанти на цьому напрямку б'ють постійно та цілодобово. Але незважаючи на те, що за тиждень до нового року і до сьогодні, ударно-штурмові дії РФ тривають постійно, Сили оборони надійно утримують рубежі. Ідуть складні та жорстокі бої", - зазначив він.