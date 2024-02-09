Міжнародна робоча група напрацювала Екологічний договір для України: в ОП назвали три ключові аспекти
Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни напрацювала Екологічний договір для України. Його вже презентували президентові Володимиру Зеленському
Про це 9 лютого повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає Укрінформ.
"Сьогодні відбулася дуже важлива подія. Результатом діяльності створеної робочої групи став Екологічний договір для України", – зазначив Єрмак і перелічив три ключові аспекти документа:
- фіксація злочинів, які зробила і робить Росія на території України.
- покарання;
"Безумовно, кожен цей факт обов’язково стане основою для майбутніх судових процесів. І зрештою, стане основою та доказовою базою для компенсацій, репарацій", - пояснив Єрмак.
- відновлення.
"Не просто відновити, як було раніше, а зробити ще краще", – сказав керівник ОП.
Єрмак запевнив, що цей документ "дуже скоро лежатиме на столі у всіх світових лідерів" і буде основою дискусій на всіх міжнародних майданчиках.
12 лютого Екологічний документ презентують усім послам України в країнах світу через відеоконференцію. З цього моменту розпочнеться міжнародна робота щодо його імплементації.
- З початку повномасштабного вторгнення офіційно зафіксовано майже 3,6 тис. російських злочинів проти довкілля. Ворог завдав Україні збитків на суму 2,2 трлн грн.
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