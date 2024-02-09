Міжнародна робоча група напрацювала Екологічний договір для України: в ОП назвали три ключові аспекти

Про це 9 лютого повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

"Сьогодні відбулася дуже важлива подія. Результатом діяльності створеної робочої групи став Екологічний договір для України", – зазначив Єрмак і перелічив три ключові аспекти документа:

фіксація злочинів, які зробила і робить Росія на території України.

покарання;

"Безумовно, кожен цей факт обов’язково стане основою для майбутніх судових процесів. І зрештою, стане основою та доказовою базою для компенсацій, репарацій", - пояснив Єрмак.

відновлення.

"Не просто відновити, як було раніше, а зробити ще краще", – сказав керівник ОП.

Єрмак запевнив, що цей документ "дуже скоро лежатиме на столі у всіх світових лідерів" і буде основою дискусій на всіх міжнародних майданчиках.

12 лютого Екологічний документ презентують усім послам України в країнах світу через відеоконференцію. З цього моменту розпочнеться міжнародна робота щодо його імплементації.