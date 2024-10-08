Мобілізація військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років: у Сумському ТЦК заявили, що повної заборони немає

Про це заявив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Главреду".

"Процедура мобілізації цих військовозобовʼязаних наразі є абсолютно прозорою. Заборони як такої немає - такі особи призиваються за письмовою згодою військових частин окремим мобілізаційним розпорядженням, і до тих частин, які не потребують особливих вимог для військовозобовʼязаних", - сказав Монукало.

За його словами, військовозобов'язаних відправлятимуть не до військово-штурмових військ, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту (ДСПП).

Також вони мають пройти ВЛК на стан придатності, з ними працюють рекрутери з відповідних військових частин, спілкуються з ними в ТЦК, і за результатами співбесіди виписують відношення до військової частини та відповідну військову спеціальність.

"Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, аби людина розуміла, що вона нікуди до іншої частини чи на іншу спеціальність не поїде", - пояснив начальник.