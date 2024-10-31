"Мобілізовувати мають молоде покоління": командир екіпажу БПЛА Отченаш про необхідність призову ще 160 тис. людей

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Потреба є не тільки в піхоті, потреба є в абсолютно всіх підрозділах. Величезний дефіцит особового складу, величезний дефіцит якісного особового складу. Потрібно мобілізовувати таку кількість людей для того, щоб вони мали час підготуватися і мали час вийти на позиції вже підготовленими і вже готовими до бою. Плюс я, як представник молодого покоління армії, все ж таки закликаю і маю думку, що все ж таки мобілізовувати мають саме молоде покоління через те, що молодий воїн 20-25 років завжди буде краще підготовлений фізично, ніж 55-річний дядько", - сказав він.

На думку військового, першочерговим завданням - є збереження нації.

"Це в принципі звичайна фізіологія, тому нам потрібна молода гаряча кров, яка буде боронити край з максимальним своїм запалом в серці, як в молодої людини. Кому ми будемо народжувати дітей, якщо ми станемо територією Росії? Тому зараз значно важливіше вижити як нації в цілому, і альтернатив у нас, на жаль, не так вже і багато", - вважає Андрій Отченаш.