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Ексклюзив

"Мобілізовувати мають молоде покоління": командир екіпажу БПЛА Отченаш про необхідність призову ще 160 тис. людей

Марина Клюєва
31 жовтня, 2024 четвер
09:40
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж", НГУ Андрій Отченаш прокоментував інформацію про те, що до війська необхідно призвати ще 160 тис. людей

Зміст

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Потреба є не тільки в піхоті, потреба є в абсолютно всіх підрозділах. Величезний дефіцит особового складу, величезний дефіцит якісного особового складу. Потрібно мобілізовувати таку кількість людей для того, щоб вони мали час підготуватися і мали час вийти на позиції вже підготовленими і вже готовими до бою. Плюс я, як представник молодого покоління армії, все ж таки закликаю і маю думку, що все ж таки мобілізовувати мають саме молоде покоління через те, що молодий воїн 20-25 років завжди буде краще підготовлений фізично, ніж 55-річний дядько", - сказав він. 

На думку військового, першочерговим завданням - є збереження нації. 

"Це в принципі звичайна фізіологія, тому нам потрібна молода гаряча кров, яка буде боронити край з максимальним своїм запалом в серці, як в молодої людини. Кому ми будемо народжувати дітей, якщо ми станемо територією Росії? Тому зараз значно важливіше вижити як нації в цілому, і альтернатив у нас, на жаль, не так вже і багато", - вважає Андрій Отченаш.

  • 29 жовтня стало відомо, що секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив про необхідність призвати в Україні ще 160 тис. людей для того, щоб укомплектувати до 85% військових частин.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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